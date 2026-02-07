› Advertencia desde Palacio

Nos piden no perder de vista la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum tras conocerse la detención del presidente municipal morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera. Y es que, nos hacen ver, representa un fuerte llamado de atención a autoridades que suponen que por traer puesta una playera del partido guinda, tienen protección para hacer tropelía. “Es muy importante que sepan porque, además, este alcalde es de Morena: ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, sostuvo la mandataria en su conferencia mañanera de ayer. Y estaba muy bien enterada la mandataria del hecho porque incluso ella personalmente recibió denuncias de empresarios de la zona y ciudadanos que se quejaban de la situación que estaban viviendo. Ahí el dato.

› Diputado destrozos

Y el que se está volviendo cliente de las benditas redes es el diputado petista Wblester Santiago Pineda. Sí, ese mismo al que la gente recuerda porque, en aparente estado de ebriedad, causó destrozos en una plaza comercial del municipio mexiquense de Metepec. El ridículo que hizo aquella noche, hace apenas un par de meses, fue grabado y luego difundido en las benditas redes. Pero, ¿qué hizo ahora el petista? Bueno, pues volvió a provocar destrozos, pero ahora al chocar su vehículo. Y el problema no fue ése, sino que nuevamente recurrió a la prepotencia para reclamar a los policías que videogrababan el hecho para tener un registro. ¡Policía corrupto!, gritó el diputado, mientras buscaba esconderse detrás de un coche, al agente que acudió a atender el problema. Nos dicen que se investiga si el legislador iba a exceso de velocidad. Que ya ponga orden Alberto Anaya, líder del PT, clamaban ayer en las benditas redes.

› Golpe en Querétaro

Relevante, nos comentan, el golpe que fuerzas federales y estatales dieron en Querétaro, donde desmantelaron una célula de la banda de Los Salazar, brazo criminal ligado a la facción de Los Chapitos. Fueron 12 cateos en los que en conjunto se capturó a 21 hombres y a 9 mujeres, entre quienes figura el líder de la célula. En los inmuebles intervenidos, se informó, se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información, que serán analizados como parte de las investigaciones en curso. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia, la Marina, la FGR, la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. Ahí el dato.

› Liberación rápida en Guanajuato

Y en otra entidad donde tuvieron una respuesta rápida a un hecho criminal de relevancia fue en Guanajuato. Y es que resulta que ayer por la mañana se confirmó que había sido secuestrado Gerardo Arredondo Hernández, excandidato a la alcaldía de Salamanca en esa demarcación. Sin embargo, durante la noche, la fiscalía general de la entidad dio cuenta de que en coordinación con la Secretaría de Seguridad consiguió su liberación, tras una operación en la que uno de los victimarios del también empresario de la construcción fue abatido. “La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral. En tanto, continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos”. Por lo pronto, se supo que su liberación se dio en Juventino Rosas, a unos 40 minutos de Salamanca. Ahí el dato.

› Maromas y margaritas

Y el que supuestamente terminará de deshojar la margarita —o en una de ésas consigue otra— sobre su futuro político en Zacatecas es el senador morenista Saúl Monreal. Y es que es sabido que, desde que en Morena se metió un candado para no postular a parientes —lo cual lo inhabilita como posible candidato a suceder a su hermano en la gubernatura— el legislador ya no sabe ni qué maromas hacer para que lo sigan considerando como candidateable por el partido guinda. Es sabido que en otros tendría oportunidad de contender pero eso implicaría darle un puntapié a la 4T. Por lo pronto este domingo el zacatecano ha convocado a sus seguidores a una asamblea estatal. Ha trascendido que ahí podría tomar una decisión importante de cara a su intención de postularse y que hasta escuchará si le dicen que ya no se apunte. ¿A poco alguien cree que hará algo distinto que continuar en el arrancadero? Como sea, pendientes.

› Vaya bienvenida

Vaya crispación la que está generando la ubicación de la nueva oficina del senador Adán Augusto López en el edificio de Insurgentes y Reforma, que alberga a la Cámara alta. Y es que resulta que fue colocado en un sector donde se ubican oficinas de la bancada del PRI. La designación del nuevo espacio deriva de que ya no ocupará las oficinas de la Junta de Coordinación Política, pues con el cambio de líder en la bancada de Morena el nuevo inquilino es Ignacio Mier. El caso es que en la referida oficina, antes de Cynthia López, apareció un indicador con el nombre del legislador tabasqueño. Y más tardó en conocerse lo anterior que en aparecer una reacción del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. “¿Cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino? Si en Morena ya no quieren al narcosenador que los coordinaba, ése es su problema. Allá ellos con sus broncas, sus pactos y su mugrero interno”. Qué tal la bienvenida. Uf.