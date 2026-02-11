› Doña Layda, al buen entendedor…

Nos comentan que no podemos pasar desapercibido uno de los cambios recientes que anunció la Cancillería en una de las representaciones diplomáticas de México. Ayer, en un comunicado, se informó la designación presidencial de Ana Luisa Vallejo como nueva embajadora de Belice y de Luz Elena Baños —quien no hace mucho defendió los intereses del país ante la Organización de Estados Americanos— como representante en Guatemala. Este último relevo, nos hacen ver, resulta llamativo al significar la remoción de Romeo Ruiz Armento, pareja de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Aunque unos piden no pensar mal ni ver moros con tranchetes, otros dicen que es imposible no hacerlo, después de que la mandataria estatal ha sido centro de controversia por acusaciones de persecución política contra opositores y hasta de los miembros de su propio partido, al grado de que algunos legisladores de su movimiento, como Ricardo Monreal, le han pedido no contaminar la imagen de la 4T. Ahí el dato.

› Apoyos fosforenos

Muy comentado ha sido el apoyo que terminó dando Movimiento Ciudadano a la iniciativa de ley impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Después de que el partido —que, por cierto, ha sido acusado por otras fuerzas opositoras de ayudar a Morena y aliados a sacar adelante su agenda legislativa— reclamara a la 4T que su planteamiento representaba un retroceso y que no modificaba nada en el fondo, al negarse a establecer la obligatoriedad de dos días de descanso, los senadores emecistas terminaron votando a favor en una rápida sesión en comisiones del Senado, con lo que el dictamen ahora será discutido y votado en el Pleno de la Cámara alta este mismo miércoles. Se espera que una vez desahogado este trámite, pase a San Lázaro, donde tampoco se prevén tantos cambios a la propuesta original, aunque sí por ahí algún agarrón entre diputados, a los que ya nos tienen acostumbrados.

› El que “tiene mano en las dos”

Y hablando de MC, muchos nombres han sonado como posibles candidatos en los comicios de 2027, especialmente quienes buscan una de las 17 gubernaturas que estarán en juego; sin embargo, nos dicen, quien llamó la atención por haber sido mencionado por doble partida, lo cual le garantiza ser abanderado, es el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ya fue destapado de una manera muy singular por el dirigente nacional de su partido, Jorge Álvarez Máynez, como una carta fuerte del movimiento naranja para contender tanto por la gubernatura de Nuevo León como por la de su natal Sonora, ya que, dijo Máynez, el hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta está bien posicionado en las dos entidades. Para el líder de MC, hasta que no se apliquen las encuestas —el mecanismo con el que el partido definirá sus candidaturas—, Colosio Riojas seguirá, como en el póquer, teniendo mano en las dos. O sea, una de dos: o va o va.

› Dejan sola a senadora en el salón

La que ya brincó a defenderse y, de paso, responsabilizar a otras senadoras de que a ella se le esté cargando todo el escándalo, fue la integrante de la bancada Verde Juanita Guerra, quien hace unos días apareció en la polémica estética instalada en el Senado de la República cuando ésta fue descubierta. La legisladora, llorando, reprochó que legisladoras de Morena, cuyos nombres no quiso repetir, fueron las que la invitaron y, al final, se hicieron las desconcertadas y no se solidarizaron con ella. “Me ha dado mucha tristeza que en lugar de tener solidaridad, ni siquiera hayan dicho quiénes fuimos invitadas y por quién fui invitada…” Y recordó que ese día sólo se separó unos minutos de sus labores para acudir al sitio a requerir un servicio que, remarcó, pagó con sus recursos. “Si tanto es el tema y si solamente me distraje 20 minutos, que me sea descontado un día”, agregó Guerra. Por cierto que hasta anoche seguían sin aparecer las morenistas que la invitaron, por lo que crece entre los pasillos del Senado la sospecha de que le pusieron un cuatro. Pendientes.

› ¿Se asoma un acuerdo?

Si algo no ha sido fácil en la ruta para construir la tan esperada reforma electoral es que la propia coalición de la 4T se ponga de acuerdo y vaya unida en la propuesta que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, cuentan que ayer el diputado petista Reginaldo Sandoval, uno de los más reacios a aceptar la eliminación de la representación proporcional —los pluris—, dijo con gran seguridad que esta figura no desaparecerá de la redacción de la propuesta. Aunque se destaca que la luz al final del túnel puede estar cerca si ya se destrabó este punto —que ha sido uno de los que más desencuentros ha traído en la alianza oficialista—, el mismo Sandoval no dejó de poner el dedo en las llagas que ha generado este proyecto, al insistir, también con mucha claridad, que no está de acuerdo con las voces al interior de su mismo movimiento que dicen que la democracia es cara y que, por ende, se deben hacer recortes más pronunciados en el financiamiento a los partidos. Por lo pronto, atentos.

› “Alerta presidencial”

Nos dicen que el sonido estridente que emite el sistema de alerta sísmica —ahora también presente en los teléfonos celulares— ha hecho menos ruido que el hecho de que aparezca en este aviso la leyenda “Alerta Presidencial”. Y es que, después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijera esta semana que ya había pedido que retiraran esa etiqueta, anoche, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino, emitió una convocatoria a la población, a voces expertas, concesionarios y fabricantes a participar en una consulta pública para modificar la etiqueta “Alerta Presidencial”, que, se afirmó, fue colocada de manera predeterminada por operadores del sistema. La consulta, abierta y disponible en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, concluirá el 16 de febrero, para dar paso a la publicación de nuevos lineamientos y mensajes de alertamiento. Por lo pronto, nos dicen, no ha faltado quien ya ande proponiendo aquella de “tenemossismo”, que hiciera famosa Marcelo Ebrard. Pendientes.