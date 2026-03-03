› Clouthier se apunta a NL

Y quien acaba de adelantar que levantará la mano cuando se dé el proceso interno de Morena para definir la candidatura al gobierno de Nuevo León fue Tatiana Clouthier. “En el momento en que se abran, no sé si va a abrirse primero, si se va a definir primero si es mujer o si se va a abrir general y luego se definirá, pero claro que levantaremos la mano”, dijo la actual titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero al periodista Fernando Cuevas. Quien también fuera secretaria de Economía en el sexenio de AMLO, ha confirmado así su aspiración por suceder en el cargo al emecista Samuel García, aunque, nos hacen ver, primero tendrá que medirse con otros perfiles relevantes de su propio partido que también ya esperan con ansias la emisión de las reglas para la encuesta. Hablamos del senador Waldo Fernández, del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y de Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Pendientes.

› Foro de primera en el ITAM

Y fue en el Instituto Tecnológico Autónomo de México donde ayer tuvo lugar un muy interesante foro de análisis de la reforma electoral —asunto que estará en manos del Congreso en los próximos días y semanas—. Participaron expertos en la materia, además de funcionarios y exfuncionarios, cuyas voces son reconocidas en espacios académicos como la UNAM, el ITESO, el ITESM y, por supuesto, en la conversación pública. Fue a instancias del Centro de Estudios Alonso Lujambio, que encabeza el profesor Horacio Vives —quien es además colaborador habitual en estas páginas—, que se llevaron a cabo tres mesas de debate: Democracia y reformas electorales, Participación ciudadana y condiciones de competencia y Fortalezas y debilidades del sistema electoral. Aspectos a corregir de la elección judicial. Los interesados en los derroteros que puede seguir el procesamiento de la reforma electoral pueden ver el foro completo en la cuenta de Facebook del Centro Lujambio.

› Revisión exhaustiva

Nos dicen que aunque hay mucha expectación sobre el contenido de la iniciativa de reforma electoral, que será revelado en su totalidad cuando el Gobierno federal la envíe a una de las Cámaras del Congreso, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha preferido, antes que cumplir con tiempos o fechas, asegurarse de que cada planteamiento del proyecto contenga la esencia de las demandas ciudadanas con las que ella se comprometió, como comentó ella misma durante la conferencia matutina de ayer: “La democracia es del pueblo, no de los partidos”, al referirse a las diferencias políticas que se han manifestado entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso. “No se va a mandar esta noche (la iniciativa) porque se siguen revisando algunos aspectos de la misma”, dijo ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien resaltó que la mandataria “es una persona muy cuidadosa y quiere revisar personalmente” los detalles del referido documento, una redacción que ya tocará analizar en un proceso legislativo que podría extenderse aún por un mes más, según nos adelantan.

› Cuatro meses del crimen de Manzo

Destacado, nos comentan, el mensaje que escribió la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien a cuatro meses del asesinato de su esposo y exedil de esa demarcación, Carlos Manzo, denunció a las personas que, a raíz del crimen que sacudió a todo el país, intenten desprestigiar el nombre de Manzo, a su familia y al movimiento que forjó y que ahora tiene presencia relevante en la política local. “Sabían que ibas a ganar todo, sabían lo que representabas, sabían que sacarías sus porquerías a la luz y ahora lo que les queda es calumniar, difamar, inventar…”, dijo Quiroz, al repudiar los ataques que ha denunciado desde el homicidio de su esposo y que ha achacado a figuras políticas, principalmente de Morena. Por lo pronto, ayer mismo se dio a conocer la captura de otro de los involucrados en el crimen. Se trata de Gerardo “N” alias El Congo que, se ha señalado, se encargaba de coordinar actividades de extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región. Ahí el dato.

› Vuelven los clavados

Comentan que ha sido notable la gestión del Gobierno mexicano para hacer que la Copa del Mundo de Clavados regrese a la ciudad de Guadalajara, aun cuando ya se había cancelado a raíz de la incertidumbre por la violencia que se generó tras el operativo que terminó con el abatimiento de El Mencho. Esta hazaña fue descrita ayer por el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco: “México está seguro y, en el tema de clavados, hablamos con los países que van a participar. Por logística se tuvo que mover de fecha, pero lo seguiremos albergando”, dijo el exatleta al reiterar la postura de la administración federal del retorno a la normalidad. Pacheco, por cierto, no dejó de darse un poco de crédito al señalar que su experiencia como clavadista también influyó en este logro. Qué tal.

› El desafío que sigue

Con la novedad de que después del reto superado de organizar el megaconcierto de Shakira en el Zócalo, con una asistencia récord y además con saldo blanco, en el Gobierno de la Ciudad de México ya se alistan para el desafío que sigue y que tendrá lugar nada menos y nada más que el próximo domingo. Sí, la marcha del 8M, que es sabido, suele dividirse en dos bloques: el de los contingentes de mujeres que se movilizan de manera pacífica, pero también los llamados bloques negros, que protestan de una forma más agresiva. Ayer, nos comentan, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se expresó en favor de que la conmemoración del domingo sea pacífica. “Queremos una marcha pacífica. El 8 de marzo es un día muy importante a nivel mundial; es el momento de expresión de las mujeres, de una lucha no sólo para la ciudad y el país, sino para el mundo y qué mejor que hacerlo de manera pacífica”. La marcha del 8M suele tener siempre su elemento desafiante en términos de seguridad. Así que atentos.