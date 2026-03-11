› La certeza de la ignorancia

Muchas cejas siguen levantadas luego de escuchar de la ministra María Estela Ríos algunas consideraciones sobre la familia. Fue ayer, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde señaló: “Y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia, digo, salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”. La expresión de inmediato provocó fuertes señalamientos en las benditas redes y hubo hasta quien, ya yendo más lejos, cuestionó que asumiendo la lógica de quien fuera consejera Jurídica de la Presidencia en el sexenio pasado, entonces podría decirse también que los hijos por adopción o los que se engendran fuera del matrimonio no serían familia. En fin. El caso es que después Ríos González salió a pedir que sus dichos no fueran sacados de contexto y dijo que su expresión “sólo tuvo un carácter ilustrativo”. O sea, nos ilustró su supina ignorancia. Uf.

› Fuera de la casa guinda

Pues con la novedad de que el diputado con licencia Sergio Mayer, recién echado de La casa de los famosos, pudiera ser que no tenga problema en volver a su curul a San Lázaro, ya que sólo pidió licencia. Ah, pero de ahí a que pueda volver al arropo morenista, todo parece indicar que va a estar complicado. Y es que nos cuentan que la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, ha señalado que aunque el exgaribaldi puede regresar a desempeñarse como diputado, “nosotros también tenemos el derecho dentro de nuestra organización, y a través de la Comisión de Honestidad y Justicia, de determinar si alguien ha violentado estatutos del partido. En este caso, dado que hay un proceso en marcha, la Comisión ha determinado la suspensión de sus derechos dentro de nuestra organización”, declaró Alcalde. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que por lo pronto no podría regresar al grupo parlamentario. Vaya decisión la del también actor que lo tiene fuera de La casa de los famosos y fuera de la casa guinda.

› Verde pide más a Morena

Nos hacen ver que el líder de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, ha querido tomar la delantera y, sin importarle mucho las tensiones en la coalición de la Cuarta Transformación por la falta de consensos hacia la reforma electoral, pidió que el partido guinda permita que sus aliados participen en sus encuestas internas para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. “Nos enteramos, a través de los medios de comunicación, que ellos (Morena) ya fueron definiendo las fechas de cómo va a ser el método que va a elegir a sus representantes”, dijo el exgobernador de Chiapas. “Y lo único que hemos planteado es que el método que ellos han elegido —el de las encuestas— que las compañeras y compañeros (del PVEM) puedan participar y, si ganan, que se respeten y puedan encabezar el proyecto”. Pero no se quedó ahí. Velasco incluso elevó el desafío al insinuar que los miembros de su partido son tan dignos de la 4T como los propios morenistas, ya que los legisladores del Verde, en muchos casos, han sido más leales al proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum que muchos compañeros de Morena.

› Fuego amigo

Quien también elevó reclamos al buzón de quejas de la 4T fue la diputada petista Lilia Aguilar, al aprovechar la presentación de una propuesta en materia de ciberacoso para reclamar los ataques que, dijo, le han llegado desde el mismo movimiento político del que forma parte, debido a que —ella en particular— ha dejado ver su inconformidad con el proyecto presidencial para reformar el sistema de elecciones. “No me avergüenzo de nada, como no se avergüenza el PT de su posición (sobre la referida iniciativa). Asumimos el ataque. Nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase, nunca, pero somos firmes en nuestro planteamiento, de fortaleza y de pluralidad”, dijo Aguilar, después de señalar que en redes sociales la han llamado traidora y que hasta —en una muestra de carencia argumentativa— se han centrado en su físico para lapidarla. “¿Cómo planteamos que podemos representar a todo el pueblo de México cuando no hemos podido siquiera generar un diálogo interno sobre los que pensamos diferente?”, remató la legisladora en tribuna. Ahí el dato.

› Como si fuera poca cosa

Y fue el expresidente municipal de Tequila, Jalisco, el morenista Diego Rivera Navarro, quien presentó un amparo para que la justicia le permita —sí, como si hubiera apenas cometido una falta administrativa— seguir su proceso en libertad, ése por el que se le acusa de extorsionar y secuestrar a empresarios, políticos y comerciantes al amparo del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Nos explican que, aunque un juez le otorgó una suspensión provisional, esto no implica que el exedil abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentra ahora mismo. Más bien significa que el político pudo comprar un poco de tiempo para que el inicio del juicio oral en su contra no comience hasta que se resuelva de fondo el recurso que interpuso su defensa. De esta manera, nos indican que habrá que estar muy pendientes y seguir de cerca lo que ocurra con él el próximo 17 de marzo, cuando —ahora sí— pueda haber riesgo de que cambie su situación jurídica y le concedan lo que quiere.

› Nepotismo o no nepotismo

Y se mantiene la puja en la 4T, nos comentan, de quienes cuestionan las medidas antinepotismo. El primer caso es el del senador de Morena, Saúl Monreal, hermano del actual gobernador y de un exgobernador, que además es hoy uno de los principales liderazgos del partido guinda. Y es que el menor de los Monreal insistió ayer que sus parentescos combinados con sus aspiraciones no lo ponen en condición de desmerecer: “El nepotismo es cuando un gobernante impone a un candidato. Y yo les digo que yo no soy el candidato del gobernador y mis hermanos están en contra de mí. Desde allí ya no hay nepotismo”, dijo. El otro caso corresponde a la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Este último comentó que —aunque ya habló con ella sobre que no es tiempo de pensar en candidaturas— si la también senadora decidiera contender tampoco estaría incurriendo en esta práctica. “Se ha malinterpretado el tema (…) es cuando tú eres gobernador, presidente y contratas a tus parientes (…) metes a toda la familia a trabajar. Ése es el nepotismo. Y cuando vas a una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo”. Ahí los puntos de vista.