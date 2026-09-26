• En la Corte sí, en la CNDH no

Nos piden no perder de vista que fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde su ministro presidente, Hugo Aguilar, sí recibió a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, para escuchar sus demandas a 12 años de ese trágico suceso. Situación muy distinta, nos dicen, a lo ocurrido el jueves en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde su titular Rosario Piedra no habló directamente con ellos. Fue en el edificio ubicado en el Centro Histórico donde una comisión solicitó a la Corte analizar cuatro recursos de revisión atraídos por el tribunal relacionados con la sentencia de 2018 que invalidó la llamada “verdad histórica”. Apenas el jueves pasado, los mismos manifestantes pidieron dialogar con Piedra, porque, acusó el abogado de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, la funcionaria no los atiende de manera directa desde marzo de 2022. ¿Qué tal?

• Avanza cierre de filas morenista

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Pasos importantes, nos comentan, ha dado Beatriz Mojica en la operación de cierre de filas con quienes fueron sus contrincantes en el proceso interno de Morena en Guerrero. Es sabido que en esa contienda participaron 21 perfiles, por lo que la ya nombrada coordinadora de la defensa de la transformación en la entidad comenzó a dialogar con los involucrados para lograr en el corto plazo la unidad. Es sabido que otra figura relevante del morenismo que participó en la encuesta fue Abelina Lopez, alcaldesa de Acapulco, quien en principio se mostró en desacuerdo con el resultado. Luego, a instancias de la dirigente nacional del guinda, Ariadna Montiel, el jueves pasado se difundió una foto en la que aparecen juntas la alcaldesa con licencia, la senadora con licencia y la dirigente del guinda. Ayer por cierto Mojica agradeció las expresiones positivas que sobre su persona hizo la Presidenta Sheinbaum. Ahí el dato.

• Sin confirmar que sea huachicol

Con la novedad de que, poco a poco, va quedando claro que el aseguramiento de combustible, que en principio se manejó como un decomiso histórico, tuvo deficiencias. De ahí que derivara en el cese del delegado en Guanajuato de la Fiscalía General de la República, Juan Francisco Vera. Fueron precisamente esas anomalías y faltas de verificación las que además provocaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mejor conocida por sus siglas como FEMDO, entrara a indagar la situación. Así lo han venido confirmando la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “La Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta, que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después, sin haber verificado todo absolutamente. Ahora lo que está haciendo la FGR es verificar, desde el primer aseguramiento, toda la documentación que ya entregaron las empresas”. Pendientes.

• 20 mil contra Inzunza

Con la novedad de que el senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza, sigue concitando iniciativas… aunque no a su favor sino, ahora, para pedir que se vaya. Ayer se supo que, recabadas a través de la plataforma change.org casi 20 mil firmas fueron entregadas a la llamada Casa del Federalismo, para pedir la dimisión del legislador acusado por la justicia estadounidense de tener vínculos con el Cartel del Pacífico. “La iniciativa reúne a ciudadanas y ciudadanos que solicitan la separación del senador… a fin de que los señalamientos y las investigaciones existentes puedan ser esclarecidos por las autoridades competentes sin la protección que implica el fuero constitucional”, señala el oficio que compartió la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, mismo que llegaría a las oficinas del presidente del Senado, Higinio Martínez. Es sabido que Inzunza, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra ha optado por desafiar hasta a las máximas autoridades de la 4T para aferrarse a su escaño. Pendientes.

• Nombramiento en Palacio

Y quien asumió como Secretario Técnico del Gabinete fue Mariano Muñoz del Olmo. Es sabido que quien antes ocupaba ese espacio era Carlos Torres Rosas, que hace poco más de tres meses fue nombrado director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. El caso es que ya hay relevo y se trata de Muñoz, quien, se ha indicado, fue parte de la Agencia Digital de Innovación Pública —del Gobierno de la Ciudad de México—, es decir, cercano a Pepe Merino, quien es hoy titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Muñoz del Olmo, se ha informado, es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde también estudió Relaciones Internacionales. Entre las funciones que el puesto tiene están la de dar seguimiento a acuerdos, supervisar proyectos, realizar algunas labores de coordinación logística y operativa y servir como enlace institucional. Un cargo importante.

• Debate interesante

Y será de interés, nos comentan, la discusión que pronto se dé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de un proyecto elaborado por Reyes Rodríguez Mondragón, que plantea que sea el INE y no órganos electorales locales el que decida sobre una denuncia presentada por MC por designaciones de Morena de sus coordinadores de la defensa de la transformación. Ayer se conoció el referido proyecto del magistrado que, nos comentan, tendrá que pasar por la votación del pleno del tribunal. Corresponde a una impugnación del partido naranja, que encabeza Jorge Álvarez Maynez, que se inconformó con la decisión del INE de no resolver el asunto y, como correspondía a nominaciones que tienen incidencia en los estados, a mandarlo a los órganos locales en este caso de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa. De aprobarse la propuesta de Reyes entonces en el INE tendrían que posicionarse sobre el proceso interno de Morena, del cual se han mantenido al margen hasta ahora. Uf.