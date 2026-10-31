• La mención de la cárcel

Y nos piden no perder de vista el escalamiento que se está dando en los posicionamientos entre morenistas con posiciones relevantes, quienes ya plantean la exigencia de que vaya a la cárcel la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, a la que se acusa de presuntos conflictos de interés —relacionados con contratistas del INE—. Es el caso del diputado Ramírez Cuéllar, quien es vicecoordinador del guinda en San Lázaro quien así lo planteó ayer. “La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, deben de fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas de los grupos y de las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, anotó ayer en el deslinde más claro hasta ahora de la exfuncionaria. Pendientes.

• Latigazo en OPLE de Sonora

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Y nos hacen ver que uno de los primeros efectos expansivos del caso Taddei se estará reflejando en los organismos públicos locales electorales, mejor conocidos como OPLE —sobre los que, por ejemplo, ya el jueves se frenaron nombramientos previamente avalados—. Además, un primer latigazo del caso se sintió en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, donde la oposición ha demandado la renuncia de su presidente, Nery Ruiz, sucesor de Taddei, para que esta medida permita que se haga una revisión puntual de su desempeño. Esto tras conocerse además que la institución contrató a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Casillas. Nos dicen que Ruiz Arvizu apareció para defender su permanencia: acusó que no dejará el cargo porque no existe la figura de “separación del cargo” y que las acusaciones en su contra son suposiciones. Al tiempo.

• Tras el llanto del gobernador

Y fue Marcela Castro, hija del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, quien ayer defendió su trayectoria y aclaró que su actividad en el servicio público no está asociada ni ha dependido de la posición del mandatario morenista. En días pasados, algunas publicaciones dieron a conocer el salario de la funcionaria y su vínculo familiar. Sin embargo, ella indicó ayer en una publicación en redes que no es corrupta, ni aviadora, ni prestanombres. También, que su trayectoria en el servicio público empezó hace 13 años. Castro López cuestionó que para algunos medios haya sido relevante el que, en defensa de su hija, el gobernador hubiera llorado: “¿De verdad la gran crítica, la gran nota, el gran reportaje, es que mi papá se haya conmovido? ¡Pues qué orgullosa me siento de él!”, sostuvo. El caso es que con su exposición quedó ya más clara la respuesta a las publicaciones que quizá había quedado eclipsada por el llanto del góber.

• CCS, a la Rotonda de Personas Ilustres

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer propuso que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sea llevado a la Rotonda de las Personas Ilustres. “Le propuse ayer mismo a la secretaria de Gobernación, tiene que pasar por un comité y una evaluación, pero si lo permite la familia, quisiéramos llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres, al valiente Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, señaló ayer la mandataria, en el homenaje de cuerpo presente que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes. Nos dicen que cuando Sheinbaum hizo el anuncio, quienes se encontraban en el lugar gritaron vivas y luego al unísono: “¡Cuauhtémoc, Cuauhtémoc!”. Esta misma expresión se escuchó cuando el féretro fue trasladado del inmueble al panteón y a muchos evocó el de sus seguidores durante las tres campañas presidenciales que encabezó.

• Dato económico relevante

Y fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien ayer destacó los datos de crecimiento al tercer trimestre en el país, pues representan el mejor desempeño en lo que va del sexenio. Dijo que incluso podría llegarse a registrar un crecimiento de cerca de dos por ciento, lo cual sería una “sorpresa positiva”. El dato del trimestre julio-septiembre es un alza de 3.2 por ciento anual. Nos cuentan que fue en una conferencia, ayer, en la que sostuvo que el crecimiento no se explica por el desempeño de una sola variable sino por la combinación de mayor inversión, recuperación manufacturera y expansión de los servicios asociados con la producción y el consumo. Además dio cuenta de que México está teniendo una participación relevante en la exportación de equipo de cómputo asociado al boom de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos. Ahí los datos.

• “¡Fuera Olivos!”, reclamo principal

Y fue personal afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social los que provocaron ayer afectaciones a vialidades como Eje Central, Cuauhtémoc, Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México, como parte de la jornada de protestas que trataron de replicar en varias entidades del país —ha trascendido que lo habrían hecho en 21—. Nos hacer ver que ya no es tanto la respuesta del Gobierno a las diversas demandas lo que los mantiene inconformes —aunque ello implica que esto último esté fuera de su discurso—, ayer claramente el centro de su exigencia es que renuncie el secretario general del sindicato, el diputado morenista Rafael Olivos Hernández, contra quien un ala opositora busca recabar 300 mil firmas para poder removerlo. Advierten que ha demostrado que no representa los intereses de sus bases. Nos cuentan que, sin darle muchas vueltas, la consigna que ayer se repitió entre los contingentes fue “¡fuera Olivos!”.