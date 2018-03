Luz Estela Castro Rodríguez, mejor conocida como Lucha Castro, instalada en el Consejo de la Judicatura de Chihuahua desde el 26 de mayo de 2017 por el gobernador Javier Corral, enfrenta varias denuncias.

La más reciente es del pasado 30 de enero, por el delito resistencia de particulares en el que, siendo consejera, ha impedido, en su calidad de lideresa del grupo de choque El Barzón, numerosas órdenes de desalojo en la entidad.

Por la conformación ilegal del órgano que preside, el caso será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Castro Rodríguez, quien era asesora personal de Corral en materia de derechos humanos, seguridad y justicia durante la campaña del panista, también es señalada por la diputada panista Nadia Siqueiros de acosarla políticamente.

El Dato: El experto en seguridad, Samuel González, aseguró que a través de Castro, el gobernador construyó una Judicatura a modo.

Siqueiros asegura que el conflicto se originó cuando hizo observaciones al titular de Desarrollo Social de la entidad sobre el manejo presupuestario de la dependencia, motivo por el cual la consejera la amenazó de que si no desistía, no la apoyaría en su reelección.

La diputada con licencia del PRI, Adriana Fuentes, aseguró a La Razón que por instrucciones de Corral subió una iniciativa al Consejo de la Judicatura para eliminar la obligatoriedad de contar con una profesionalización para ocupar un cargo en el Consejo, lo que le da la posibilidad a la funcionaria y al gobierno local de dar puestos públicos a familiares y amigos.

El doble discurso que mantiene Lucha Castro no sólo se ve reflejado en las quejas y denuncias que ya pesan en su contra, sino por el comportamiento que ostenta fuera de la imparcialidad que prometió seguir en el cargo que ocupa y que, a decir de aquellos que la acusan, sigue la línea del gobernador Corral. El Consejo de la Judicatura de la entidad desde donde controla a los jueces.

El abogado Gerardo Cortinas Murra interpuso el 20 de diciembre de 2017 y el pasado 30 de enero de 2018 quejas por hechos delictivos cometidos, de manera reiterada, en su calidad de lideresa del “El Barzón”, en contra de la administración de Justicia del estado.

En entrevista con La Razón, el abogado afirmó que Javier Corral no cumplió con lo dispuesto en los estatutos correspondientes al designar a Lucha Castro, sino que fue “a dedazo”, ya que no se convocó para ocupar ese lugar; también interpuso un amparo ante el Consejo de la Judicatura porque no cumple con los requisitos de legitimidad.

Cortinas Murra solicitó en sus denuncias que se ordene la suspensión inmediata de la Consejera, aplicando el mismo criterio del caso del Juez de Control de Jiménez, Chihuahua, coloquialmente conocido como el caso “Willy”, el cual se refiere a suspender a los actores que cuenten con alguna denuncia, a fin de que sean investigados.

Otro caso más es el de María de los Ángeles Rodríguez Pérez, quien hace 22 años fue una de las fundadoras de El Barzón, y quien ya interpuso diversas denuncias contra Lucha Castro.

Explicó que cuando la ahora consejera formó parte de El Barzón, cobraba honorarios carísimos: “por un lado se ostentaba como defensora de los deudores de la banca y por otro se sentaba a negociar con algunos abogados, que le dicen a quién desalojar”.