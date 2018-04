Por postura de AMLO con NAIM, IP cancela foro con todos los candidatos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló el Foro de Infraestructura al que había convocado a los candidatos a la Presidencia para presentar sus propuestas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ante el rechazo y postura “intolerante” del candidato Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que las mesas de diálogo, que se llevarían a cabo después del primer debate entre los aspirantes a la Presidencia, no tienen ningún sentido porque el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ya demostró que no escucha a la iniciativa privada.

Esto después de que López Obrador demeritó la presentación del empresario Carlos Slim, en la que argumentó la viabilidad del NACM con apoyo de especialistas, dijo.

“Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha y si no escucha no tenemos nada que agregar al respecto… en este tema ha dado esa muestra de intolerancia para escuchar”