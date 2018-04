Rechaza Meade guerra sucia contra López Obrador

El abanderado del PRI dijo que no se puede considerar como una guerra sucia el dar a conocer información cierta del candidato de Morena; refirió que las cosas deben llamarse por su nombre

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, rechazó la existencia de una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, por dar a conocer datos ciertos sobre él.

“Aquí la guerra sucia es cuando son anónimos y datos falsos. Cuando son datos ciertos, pues la guerra sucia, más bien, es no asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir que efectivamente las cosas están a su nombre”, subrayó en Monclova, Coahuila.

En la víspera, Meade dio a conocer documentos que demuestran que Andrés Manuel López Obrador es el propietario de dos departamentos que el candidato de Morena no reconoce como suyos.

En el debate presidencial del 22 de abril, López Obrador aseguró que si se demostraba que los departamentos eran de su propiedad, se los regalaba al abanderado del PRI.

Esta mañana López Obrador acusó nuevamente una guerra sucia contra su candidatura.

El aspirante de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que cuando uno aporta datos, no puede hablarse guerra sucia.

“Cuando uno aporta datos que desacreditan un dicho, lo único que queda, en realidad, es que se mintió”.

José Antonio Meade

Candidato a la presidencia de la República por el PRI

Por otra parte, Meade se comprometió a defender la industria del acero mexicano.

“No vamos a dejar que nos hagan dumping de acero de mala calidad, y lo vamos a defender porque aquí está el empleo y el orgullo de Coahuila, de Monclova y de México”.

Reiteró que cuando gane, las mujeres ocuparán el centro de la agenda.

Las mujeres tendrán crédito a la palabra, contarán con estancias, guarderías y escuelas de tiempo completo y con alimentación, y el trabajo doméstico tendrá seguridad social, prometió.

También trabajará para que los jóvenes de Coahuila estudien y trabajen, con apoyos para que emprendan, además de que combatirá la pobreza extrema, en especial empezará por los niños.

