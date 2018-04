Relación con EU debe ser con respeto, advierte AMLO

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no aceptará la construcción del muro ni la militarización de la frontera de México, ya que así no se arreglan los problemas.

Durante su gira de campaña en Piedras Negras, Coahuila, López Obrador aseveró “queremos insistir de que la relación con Estados Unidos tiene que ser de respeto mutuo”.

“Vamos a decir las cosas con respeto y claridad, no aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera, no aceptamos el uso de la fuerza, ni la militarización de la frontera, no se resuelven así los problemas, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, agregó Andrés Manuel López Obrador.

No a la militarización de la frontera, ni al muro; sí al respeto mutuo y a la cooperación para el desarrollo https://t.co/Nn3KU6jOmH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 5 de abril de 2018



Señaló que de ganar la presidencia de México, realizará labores de diplomacia con el gobierno de Estados Unidos para hacerlos entrar en razón.

“Necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo no el uso de la fuerza, no muros no apostar a una mala vecindad”.

Esta tarde, el presidente Donald Trump firmó la proclama para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México, para frenar la entrada ilegal de migrantes.

cls