Shakira regresa a México en octubre con El Dorado World Tour

En su primera gira latinoamericana en siete años, la estrella del pop internacional, Shakira, presentará “El Dorado World Tour”, en tres conciertos programados para los días 11, 14 y 16 de octubre próximo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

🇲🇽🇩🇴🇧🇷🇦🇷🇨🇱🇪🇨🇨🇴! #ElDoradoWorldTour is coming your way in October / November! #ElDoradoWorldTour llegará en Octubre/Noviembre! ShakHQ pic.twitter.com/OItQjJQxG0

— Shakira (@shakira) 10 de mayo de 2018