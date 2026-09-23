¿Existe el pez murciélago de labios rojos, es venenoso? VIDEO

Una peculiar criatura ha logrado captar la atención de los internautas en los últimos días, pues por medio de redes sociales se viralizó un video de un pez caminando en el fondo del agua.

En redes sociales están circulando videos en los que un pez con una apariencia bastante peculiar parece estar caminando sobre la arena del fondo del mar, por lo que rápidamente los usuarios comenzaron a preguntar si esto era real.

Además de llamar la atención por caminar en vez de nadar, el extraño espécimen muestra un aspecto poco común, pues este tiene un cuerno en la cara y unos labios rojos y grandes.

¿El pez murciélago de labios rojos es real?

Aunque el video que ha ganado viralidad en redes sociales parece haber sido generado con Inteligencia Artificial, el pez murciélago de labios rojos es totalmente real, y en La Razón te compartimos todo lo que se sabe sobre esta especie.

El pez murciélago de labios rojos es originario de las Islas Galápagos, y por lo general esta especie se encuentra en los lechos arenosos de los arrecifes del fondo del mar, o en el suelo del océano.

De acuerdo con Galapagos Conservation Trust, el pez murciélago de labios rojos se ubica a una profundidad de entre 3 y hasta 76 metros de las aguas del Pacífico que rodean las islas, mientras que en los arrecifes se han localizado hasta a 120 metros de profundidad.

The red-lipped batfish of the Galapagos islands It uses its fins to walk on the ocean floor. pic.twitter.com/ctVzRa5PSH — Interesting Universe (@InterestingUni) June 8, 2025

En cuanto a sus características físicas, este pez tiene cuerpo de color marrón claro, un dorso grisáceo con manchas marrones desde la cabeza hasta la cola, y un vientre blanco.

Una de sus características más peculiares es el cuerno que tiene en la cabeza, y sus labios brillantes de color rojo casi fluorescente

También tiene unas pequeñas aletas en la parte frontal de su cuerpo que funcionan como “patas”, las cuales le permiten caminar y posarse cuando está observando su entorno.

Pese a que tiene una apariencia un tanto peculiar, el Ogcocephalus darwini no es una especie venenosa y tampoco representa una amenaza o peligro para los seres humanos.

El pez murciélago de labios rojos se alimenta de otros peces pequeños y crustáceos, y pueden ser vistos en los arrecifes de coral que rodean a las islas galápagos durante todo el año.

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