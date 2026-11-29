La corona de adviento es un ornamento tradicional que funciona para prepararse antes de la llegada de la Navidad, y en La Razón te compartimos todo lo que debes saber sobre el encendido de las velas de este 2026.

Como parte de la tradición de algunas familias, la corona de adviento contiene cuatro velas que se deben encender cada domingo de Adviento, pues estos representan el camino hacia la Navidad.

Este 2026 la primera vela de la corona de adviento se debe encender el domingo 29 de noviembre, y este día se enciende una vela morada, en representación de la preparación y reflexión por la llegada de Cristo.

Velas, corona de Adviento y tu corazón dispuesto. 😇¿Estás listo para iniciar el Adviento?



🕯️Este 29 de noviembre, no olvides asistir a Misa y llevar tu corona de Adviento.



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¿Qué se reza para encender la primera vela de Adviento?

La corona de adviento busca crear un camino y actitud de esperanza hacia la Navidad, pues este círculo de follaje verde con velas representa el aumento de la luz conforme avanzan los días.

Cuando se enciende una vela de la corona de adviento también se debe decir una oración, y la que corresponde al primer domingo es la siguiente:

Encendemos, Señor, esta luz, como quien enciende su lámpara para salir, en la noche, al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana del Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Nos envuelven muchas sombras. Nos adormecen muchas cosas. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús!

Primer domingo de Adviento: la oración para encender la primera vela, la vela de la esperanza. ✨



¿Ya tienes lista tu corona de Adviento? Escribe «Amén» y por quién enciendes hoy la primera vela. 🙏 pic.twitter.com/QKyYOGN6Ht — Luis Raúl Sánchez (@LuisRaulSanch14) November 29, 2026

El segundo domingo se enciende una vela morada, el tercer domingo una vela rosa, y el cuarto domingo una vela morada, y cada uno de estos días se debe decir una oración distinta, de acuerdo con escuelas católicas:

Segundo domingo de Adviento

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!

¿Por qué encendemos una vela cada domingo antes de Navidad? 🕯️🎄



La Corona de Adviento tiene un significado especial que nos ayuda a preparar el corazón para recibir a Jesús: https://t.co/gV2Kb8Vac1#CoronadeAdviento #Domingo #Adviento pic.twitter.com/bqOUmsy3WB — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) November 21, 2026

Tercer domingo de Adviento

En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar. Preparad sus caminos, porque ya se acerca. Adornad vuestra alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

Cuartro domingo de Adviento

Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, pensamos en ella, la Virgen, tu madre y nuestra madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te recibió con más alegría. Te sembraste en ella como el grano de trigo se siembra en el surco. En sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos prepararnos así: en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. ¡Ven pronto, Señor, ven a salvarnos!

¿Ya tienes lista tu Corona de Adviento? 🕯️🎄



Cada vela marca una semana de preparación para la Navidad.

Te compartimos una oración para vivir este tiempo en familia: https://t.co/gV2Kb8Vac1 #CoronadeAdviento #Oración #Navidad #Adviento pic.twitter.com/5zmQcsGWk0 — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) November 24, 2026

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