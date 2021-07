Albañil propone matrimonio a su novia en una obra de construcción

Una obra de construcción fue el escenario perfecto para que esta historia de amor terminara de concretarse, pues un hombre decidió proponerle matrimonio a su novia al ritmo de "Mi cariñito" y rodeado de amigos.

Gracias a las redes sociales el mundo pudo ser testigo de la humildad, del amor y de las buenas amistades de este grupo de hondureños. Según un video que se volvió viral, el joven Esdras quería proponerle matrimonio a su novia, Tania y con quien comparte un hijo; sin embargo, sus recursos económicos se lo impedían.

Por lo que sus amigos albañiles le ayudaron a costear los gastos para regalarle a esta pareja de enamorados un momento romántico que decidieron compartir con el mundo. "Tengo un amigo al que quiero mucho, mi querido Esdras", son las primeras palabras que se escuchan de uno de los involucrados en esta propuesta de matrimonio.

Más adelante, el hombre que narra el video, explica que Esdras, un joven albañil, quería cumplir su sueño de casarse: “Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo recursos para hacerlo, y todos le apoyamos para la propuesta”, agrega.

En la siguiente toma, se observa a la novia del albañil llegar al lugar y tras intercambiar unas cuantas palabras, alguien grita: "¡Échele mi compa!"; acto seguido se acerca un grupo de mariachis mientras interpretan la canción "Mi cariñito".

Tania, la novia, sin tener idea de lo que está por ocurrir, no deja de sonreír y procede a quitarse el cubrebocas, al tiempo en el que las primeras lágrimas quieren salir. Tras ver un ramo de flores rojas y la caja del anillo, la mujer finalmente llora de la emoción, aunque no por ello se borra la sonrisa de su rostro.

Segundos después, el joven se arrodilla en el terreno aún lleno de tierra y materiales de construcción para ofrecerle el anillo a su amada. Aunque la joven no dice "acepto", Esdras pone el anillo en su dedo; finalmente para sellar esta nueva promesa de amor, la pareja se abraza, aún con lágrimas en los ojos.

Casi al finalizar la canción, sus compañeros de obra se acercan a felicitar y a abrazar a los ahora comprometidos. Tras esta escena, finalmente llega la propuesta: "¿Te quieres casar conmigo?", expresa el joven albañil, "sí", afirma Tania.