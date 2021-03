Los atletas de Exatlón México viven sus últimas semanas dentro del reality show deportivo y parece que los problemas entre los Titanes vuelven a surgir.

Durante la eliminación de Aristeo Cázares, Heliud Pulido expresó su descontento con las decisiones que se tomaron en el equipo y aseguró que sintió que no fue tomado en cuenta por los Titanes para planear la estrategia de la eliminación.

Heliud Pulido de Exatlón México señaló que a partir de ahora sabe que está compitiendo solo y que está dispuesto a vencer a Héroes, Titanes y “al mundo entero” para convertirse en el gran campeón de esta temporada.

En el último episodio de Exatlón México, Heliud entregó el punto a su equipo y dijo que lo hizo por él no por su equipo. “Es una temporada muy larga, muy difícil, muy complicada, sigo de pie, sigo luchando y a partir de hace varios días me he dedicado a entregarme al 100 por ciento a México”, dijo.

Los Héroes se dan cuenta de los nuevos problemas en Titanes de Exatlón México

En el episodio de este viernes los Héroes de Exatlón México comentaron que ya se dieron cuenta que Heliud está siendo apartado por sus compañeros de Titanes.

Aseguraron que esto puede beneficiar a Heliud y volverlo un competidor más fuerte al no tener el respaldo de su equipo.