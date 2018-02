AMLO es el nuevo padrino de la mafia del poder: El Bronco

El gobernador con licencia dijo que él no convocará a políticos para su gobierno; criticó a AMLO por sumar a "parásitos" a su equipo

“Todos los que se han sumado con AMLO son parásitos que han avergonzado a Mexico, y es él el nuevo jefe de la mafia del poder”, afirmó el aspirante Presidencial por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderon, El Bronco.

Dijo que al sumar a gente de otros partidos, “muere un padrino y nace otro. Así me quita a los que yo no quiero y puedo navegar con los ciudadanos; nosotros no vamos a convocar a ningún político”, expresó.

Detalló que esta acción es visible luego de que el tabasqueño incluyera a figuras polémicas como Napoleón Gómez Urrutia en su lista de candidatos plurinominales.

Agregó que los “fichajes” que ha hecho López Obrador en las últimas semanas debilitarán sus aspiraciones para llegar a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa resaltó que “lo que hemos logrado, es histórico”, dijo el independiente al agradecer a los ciudadanos que le permitieron contar ya con un más de un millón de firmas.

El Bronco llegó a la fecha fatal establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), del 19 de febrero, con un millón 173 mil 533 firmas validadas, y cobertura en al menos 24 entidades del país, con lo que rebasa en poco más de 32% el número de apoyos requeridos para obtener una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Ante este escenario, el aspirante ciudadano advirtió que sería un grave error político y humano que el INE le negara su constancia para contender en las elecciones del próximo 1 de julio, aduciendo irregularidades en la captación de firmas, “porque se despertaría al México Bronco”.

Dijo que por precaución está preparado con un equipo de abogados porque “de las autoridades e instituciones de este país se puede esperar cualquier cosa”.

Para lograr que #México evolucione se necesita de ciudadanos con carácter, sin miedo y con un poquito de locura. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 19 de febrero de 2018

srv