Volkswagen Cross Sport 2021: Todo lo que necesitas saber de este SUV Coupé

Los SUV con forma de coupé en realidad no son ninguna novedad, es una categoría que nació con el debut del BMW X6, hace ya 13 años.

Sin embargo, hasta ahora había sido una categoría únicamente explorada por las firmas premium, BMW y Mercedes principalmente, aunque Audi y Porsche están poniéndose al día rápidamente.

Con la llegada del Cross Sport y al igual como sucedió hace años con la llegada del primer Passat CC, que fue el primer sedán con formas de coupé de marca no premium, Volkswagen se convierte en la primera firma generalista en ofrecer una SUV con formas de coupé.

El Cross Sport es el hermano más personal y deportivo del Teramont, que, con sus tres espaciosas filas de asientos, tiene una orientación más familiar. De hecho, su nombre completo es Teramont Crossport, algo que podrás ver en el gran anagrama en cromo que presume el portón trasero.

Para fines de comercialización, VW deja el nombre Teramont a la versión de tres filas y Cross Sport a secas a la configuración con silueta tipo coupé. Con lo cual, no hay razón para alterarse, el nombre con la T como primera letra para un SUV de la marca se mantiene como dicta la tradición.

Volkswagen Cross Sport 2021: Motor y características técnicas

Bajo el cofre encontramos el viejo conocido V6 de 3.6 litros aspirado como única opción mecánica, mismo que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades con modo manual que, a su vez, envía la potencia a las cuatro esquinas vía el sistema 4Motion.

Aunque pierde una fila de asientos, la Cross Sport es apenas 7 cm más corta que la Teramont, y 5.7 cm más baja, con lo cual se consigue esa apariencia tipo coupé. Sin embargo, la distancia entre ejes se mantiene en los 2.97 metros, con lo cual tenemos muchísimo espacio en la banca trasera.

Cuenta con modos de conducción que se pueden seleccionar desde la perilla ubicada en la consola central. Eco, Normal Sport e Individual, que cubren las necesidades de uso cotidiano, tanto en ciudad como en carretera. Asimismo, al girar la citada perilla, se accede a los modos relacionados con el sistema de tracción como son: Nieve, Todo Terreno y uno más que se llama Todo Terreno Experto.

Los asientos del Volkswagen Cross Sport 2021. Foto: Autocosmos

Al tener un eficiente sistema de tracción integral y una buena altura con respecto del piso, el Cross Sport es capaz de incursionar por caminos no asfaltados de baja y mediana dificultad sin problema.

Volkswagen Cross Sport 2021: Interior y equipamiento

Puertas adentro, encontramos un interior básicamente idéntico al de Teramont, con esos trazos muy rectos y formas sobrias que caracterizan a las cabinas de los autos de la marca. Es un interior como debe ser un Volkswagen, correcto.

La calidad de materiales en lo general es buena, lo mismo que el ensamble, pero en general la percepción es buena.

En materia de conectividad destaca el arreglo de dos pantallas, la central táctil de 8” que es rápida y con buena resolución, así como el clúster digital configurable (Digital Cockpit). Cuenta con Wireless app connect, por lo que hay compatibilidad con Apple Carplay y Android Auto.

En cuanto al equipamiento, tiene todo lo necesario: climatizador automático de dos zonas, asientos con calefacción y enfriamiento, un titánico techo panorámico, cargador inalámbrico, encendido y acceso mediante llave inteligente, volante con calefacción, etc.

En la banca trasera, el espacio para piernas es en verdad inmenso, equiparable al de limusinas como Serie 7 o Clase S, no exagero. Además, al tener la posibilidad de reclinar el respaldo, el nivel de comodidad que pueden tener los pasajeros de atrás es muy muy bueno.

El volante del Volkswagen Cross Sport 2021 Foto: Autocosmos

Si bien hay amenidades como salidas de aire, asientos con calefacción, entradas USB C y portavasos central, creo que le habría venido muy bien una tercera zona de clima independiente.

Por último, la cajuela también es grandísima, de las más amplias que haya visto anuncia 1,141 litros.

Volkswagen Cross Sport 2021: Manejo

Tras el volante, creo que podría definir al Cross Sport en una frase, y sería que es una oveja con piel de lobo. Me refiero a que el exterior tiene una apariencia agresiva, atlética e imponente, pero al conducir, la experiencia es silenciosa, muy suave y relajada.

En cuanto a la capacidad de respuesta, creo que lo mejor es dividir el comportamiento del Cross Sport en dos partes. Cuando se trata de avanzar desde detenido, como en un semáforo por ejemplo o bien, cuando se rueda a baja velocidad, la aceleración es contundente.

Mi impresión es que esto se debe a que los radios de la transmisión son muy cortos en las relaciones bajas, y más largos en las altas. Lo anterior no significa que el Cross Sport se perciba falto de potencia, lo que va a suceder es que tendrás que presionar a fondo el acelerador, rebajará un par de marchas, subirán las RPM por un pequeño periodo y santo remedio.

La cajuela del Volkswagen Cross Sport 2021 Foto: Autocosmos

Como sea, el Cross Sport es un auto agradable en autopista, si bien el ajuste es totalmente enfocado al confort, va bien plantado y se siente muy estable a ritmos elevados, ventajas de la gran distancia entre ejes y la enorme pisada de los neumáticos.

Volkswagen Cross Sport 2021: Conclusión

El Cross Sport llega a ubicarse a la gama de Volkswagen como el buque insignia de la marca, ahora que lamentablemente el Touareg no llega más.

Si bien comparte buena parte de los componentes e incluso rango de precios con Teramont, al tener un enfoque más personal y deportivo, se posiciona como un producto más de capricho. Aunque no deja de ofrecer excelente espacio tanto para los ocupantes, como de cajuela, por lo que, de no necesitar los asientos extra, también es bastante práctico y versátil.

Decía que me parece una oveja con piel de lobo porque el manejo relajado, suave y silencioso no empata mucho con la agresiva estética exterior, pero no se trata de un aspecto negativo, simplemente ese fue el setting elegido por los ingenieros de la marca.

