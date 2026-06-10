Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 10 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 10 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Metro CDMX HOY 10 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 10 de junio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 10 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Comité 68 Prolibertades democráticas: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas “Unidad Santo Tomás” del Instituto Politécnico Nacional Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 16:00
- Colectiva “Glorieta de las y los desaparecidos”: Estación “Registro Federal” del Tren Ligero Calz. de Tlalpan, Col. Espartaco, Alc. Coyoacán, con destino al Estadio Ciudad de México, desde las 19:00
- Sindicato mexicano de salud: Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social - Bienestar Av. Insurgentes Centro No. 1940, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00
- Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Colectivo “Vivas en memoria”: Estación “Viaducto”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00
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LMCT