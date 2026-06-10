Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 10 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Maestros de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan

Este miércoles 10 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 10 de junio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 10 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 10:00

Comité 68 Prolibertades democráticas: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas “Unidad Santo Tomás” del Instituto Politécnico Nacional Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 16:00

Colectiva “Glorieta de las y los desaparecidos”: Estación “Registro Federal” del Tren Ligero Calz. de Tlalpan, Col. Espartaco, Alc. Coyoacán, con destino al Estadio Ciudad de México, desde las 19:00

Sindicato mexicano de salud: Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social - Bienestar Av. Insurgentes Centro No. 1940, Col. Florida, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc , desde las 11:00

Colectivo “Vivas en memoria”: Estación “Viaducto”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 10 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT