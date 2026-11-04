Invierten 468 mdp para remodelar mercados de la CDMX

Un total de 270 mercados públicos de la Ciudad de México reciben obras de remodelación y mantenimiento mediante una inversión acumulada de 468 millones de pesos ($MXN), como parte de una estrategia para fortalecer la economía popular capitalina.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la rehabilitación registra un avance del 80 por ciento sobre un total de 340 inmuebles. La meta gubernamental contempla abarcar la totalidad de estos centros para el año 2027.

Dentro del presupuesto de este año, se entregan 180 millones de pesos mediante Presupuesto Participativo. Este esquema asigna un millón de pesos a cada uno de los 180 mercados beneficiados, en apoyo directo a 100 mil locatarios.

Las obras prioritarias fueron acordadas por los propios comerciantes en 180 asambleas de diagnóstico. Brugada Molina destacó la importancia de respaldar al comercio tradicional frente a las grandes corporaciones.

“Los mercados son esa economía local con rostro, historia y corazón. La Ciudad de México confía en sus mercados, le apuesta a su transformación y busca conservarlos como espacios comunitarios”, afirmó la mandataria en la Utopía Mixiuhca.

Los recursos se aplicarán prioritariamente en prevención de riesgos y protección civil. Se realizarán mejoras en instalaciones eléctricas, sistemas hidrosanitarios, reparación de drenaje y mantenimiento de techumbres para evitar inundaciones o incendios.

La Secretaría de Obras y Servicios asesora técnicamente los trabajos, mientras la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) vigila la administración financiera. Comisiones integradas por comerciantes supervisarán la aplicación transparente de los fondos.

Manola Zabalza Aldama, titular de SEDECO, detalló que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil valida los proyectos para garantizar la seguridad de compradores y locatarios.

Representantes de locatarios de mercados como Martínez de la Torre, Portales Zona y Bugambilia reconocieron la entrega de apoyos para resolver rezagos estructurales en sus centros de trabajo.

La estrategia se complementa con los vales del programa Mercomuna y créditos accesibles del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) para equipamiento y abastecimiento de los locales.

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JVR