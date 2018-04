Critican a AMLO por usar avioneta privada en evento de Sonora

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, difundió un video en su cuenta de Facebook en el que viaja en una avioneta privada desde Mexicali, Baja California, hacia Nogales, Sonora.

“Nada más para que vean que este avión no lo tiene ni Trump pero no lo vamos a vender porque no es de nosotros, el que vamos a vender es el que costó 7 mil 500 millones, ese sí lo vamos a vender, no me voy a subir a ese avión, se expresa en el video.

En días pasados indicó que de llegar a la presidencia se desplazaría en aerolíneas comerciales.

En redes sociales difundieron imágenes del candidato y su equipo bajando de la avioneta a su llegada a Sonora, y cuestionaron la congruencia del hecho con estas declaraciones.

Por lo que su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, señaló que el uso de una avioneta privada para el traslado de AMLO es ejemplo de que no cuenta con privilegios.

En entrevista, Clouthier comentó que la renta de este tipo de transporte es una alternativa para disminuir el costo.

“Andrés se ha enfocado mucho en no utilizar o no abusar de esta parte que se ha hecho en el país de los privilegios”

Tatiana Clouthier

Coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador

Enfatizó que el avión presidencial transporta un ejército de personas que acompañan al Presidente, lo calificó como algo inaceptable en un país que tiene pobreza.

