Pumas vs Puebla: Dónde y hora para ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

Pumas se mide a Puebla en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM llegan a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con la necesidad de sumar de a tres puntos para pelear por los puestos altos de la clasificación general y su rival, el Puebla, parece un rival a modo para salir con la victoria.

El Club Universidad tiene cinco puntos, luego de una victoria, dos empates y dos derrotas, pero se encuentra relegado en la parte baja del Apertura 2025, sin embargo, su rival tiene peores registros, ya que La Franja es último lugar de la tabla con 3 unidades, pues solo tienen una conquista por cuatro caídas.

Con #GarraYEntrega dejaremos todo por sacar los tres puntos en casa 🐾⚽️



🆚 | @ClubPueblaMX

🏟️ | EOU

🕰️ | 17:00 horas

📅 | Domingo 24 de agosto

📺 | Canal 5, TUDN y ViX #UnidosPorLaHistoria

¿Dónde ver Pumas vs Puebla del Apertura 2025 de la Liga MX?

El Pumas vs Puebla, de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este domingo 24 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5 y TUDN.

Día : Domingo 24 de agosto

Hora : 17:00 horas

Canal : 5 y TUDN

Estadio : Olímpico Universitario

Afinando cada detalle para el próximo partido ⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria

Pumas podría estrenar a sus refuerzos

Los Pumas de la UNAM podrían estrenar a los refuerzos que presentaron hace unos días, pues tanto Alan Medina como JJ Macías ya aparecen registrados en la Liga MX y será decisión del técnico Efraín Juárez si los toma en cuentea para medirse ante el Puebla.

Alan Medina, de paso discreto en la Liga MX, podría servir como relevo de Jorge Ruvalcaba en el ataque felino, pues es un jugador que podría ayudar en la velocidad a la hora de los rompimientos que propone el club del Pedregal.

Mientras que Macías por el momento es el segundo delantero de Pumas, ya que el titular es Guillermo Martínez, mientras que el canterano de 20 años de edad, Santiago López, se perfila para ser el tercer ariete. Se dice que al equipo llegaría otro atacante, pero no hay nada oficial por ahora.

🎙️Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo, Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva, dieron la bienvenida a José Juan Macías y Alan Medina, al Club Universidad Nacional, quienes se suman como refuerzos para el Apertura 2025.

Ante los medios de comunicación, ambos…



Ante los medios de comunicación, ambos… pic.twitter.com/MoXWnTbJeX — PUMAS (@PumasMX) August 21, 2025

Según palabra del propio JJ Macías, se encuentra en su mejor forma física, por lo que su debut en Pumas podría ser ante Puebla, entrando de cambio por el Memote.

Además, Efraín Juárez tendrá de regreso al lateral Álvaro Angulo, quien cumplió con sus dos juegos de suspensión y estará seguramente en el 11 inicial de Pumas ante el Puebla en el Estadio Olímpico Universitario, en donde los auriazules necesitan el triunfo para pelear por entrar a la Liguilla.

