Blue Jays vs Dodgers: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 1 de la Serie Mundial 2025?

El Rogers Centre recibe el Juego 1 de la Serie Mundial entre Blue Jays y Dodgers.

El Rogers Centre recibe un juego de Serie Mundial por primera vez en 32 años este viernes 24 de octubre, cuando los Toronto Blue Jays sean locales contra Los Angeles Dodgers en el comienzo de la búsqueda por el título de Grandes Ligas, que está en poder de la franquicia de California.

Shohei Ohtani, Roki Sasaki y compañía parten como favoritos ante unos Azulejos que tuvieron que llegar al séptimo episodio ante los Seattle Mariners para coronarse en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y conseguir su boleto al clásico de otoño.

Un espectacular cuadrangular de tres carreras de George Springer le dio la victoria a Blue Jays sobre Mariners en el Juego 7, mientras que los Dodgers barrieron en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a los Milwaukee Brewers, que fueron el equipo con más victorias en la temporada regular, con 97.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Juego 1 de la Serie Mundial entre Blue Jays y Dodgers?

El Juego 1 de la Serie Mundial 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se lleva a cabo este viernes 24 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. El partido comienza a las 18:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de ESPN, FOX y Disney+.

Fecha: Viernes 24 de octubre

Hora: 18:00

Estadio: Rogers Centre

Transmisión: ESPN, FOX, Imagen TV y Disney+

Dodgers quiere ser el primer bicampeón de MLB en 26 años

Los Dodgers llegan a la Serie Mundial 2025 con la misión de ser el primer equipo que se corona en dos temporadas consecutivas en el beisbol de Grandes Ligas.

Los últimos bicampeones de la MLB fueron los Yankees de Nueva York en 1999, cuando barrieron a los Atlanta Braves un año después de que habían hecho lo mismo ante los San Diego Padres.

Los Angeles Dodgers conquistó la Serie Mundial del 2024 después de superar en cinco encuentros a los Yankees, que no son los monarcas de Grandes Ligas desde la campaña del 2009.

Blue Jays, con marca perfecta en Serie Mundial

Los Toronto Blue Jays tienen récord perfecto en Serie Mundial, pues conquistaron el título de Grandes Ligas las dos ocasiones anteriores que disputaron el clásico de otoño.

Los Azulejos se impusieron a los Atlanta Braves y a los Philadelphia Phillies en las Series Mundiales de 1992 y 1993, de manera respectiva, para ser el primer equipo canadiense en ser campeón de la MLB.

