¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Sprint del Gran Premio de Brasil de F1?

El McLaren de Lando Norris en la clasificación del sprint del Gran Premio de Brasil de F1.

El Gran Premio de Brasil en el quinto y penúltimo de la temporada de Fórmula 1 (F1) que tiene carrera sprint, misma que se lleva a cabo este sábado 8 de noviembre por la mañana en el Autódromo Jose Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos.

Los Grandes Premios de China, Miami, Bélgica y Estados Unidos también contaron con sprint en la actual F1 2025. La última carrera de este tipo se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en Qatar, sede de la penúltima cita del año.

¿Dónde ver EN VIVO el sprint del Gran Premio de Brasil de F1?

El sprint del Gran Premio de Brasil de F1 se lleva a cabo este sábado 8 de noviembre en el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo. Comienza a las 8:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Sky Sports. También estará disponible en F1TV.

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Hora: 8:00

Circuito: Interlagos

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Lando Norris logra la pole position en el sprint del Gran Premio de Brasil de F1

El británico Lando Norris se preparó para aumentar su ventaja de un punto en la Fórmula 1 al asegurar la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil.

De sus rivales por el título, su coequipero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, comenzará tercero y Max Verstappen, de Red Bull y actual tetracampeón, será sexto.

“Fue difícil e hicimos un buen trabajo”, dijo al respecto Lando Norris, quien viene de conseguir la victoria en el Gran Premio de México y lidera la clasificación de pilotos por un punto sobre Piastri.

Para la pole sprint, Norris superó al piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, por solo 0,097 segundos, y Piastri se ubicó a 0,185 segundos de distancia.

¿Qué es una carrera sprint en la F1?

Una carrera al sprint en la F1 es más corta que una normal, pues de aproximadamente 100 km y unos 30 minutos, que se celebra en sábado en algunos fines de semana del Gran Premio y que entrega puntos para el campeonato de pilotos y de constructores; 8 al primero, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta llegar a 1 punto para el octavo clasificado.

El formato sprint otorga puntos a los ocho primeros clasificados y, a partir de la temporada 2023, ya no determina la parrilla para la carrera principal del domingo, pues la misma se decide con su propia sesión de clasificación.

