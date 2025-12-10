Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la final de ida del Apertura 2025?

El Estadio Universitario recibe este jueves 11 de diciembre el primer capítulo de la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, los clubes que este semestre definen al campeón de la Liga MX luego de haber sido líder y sublíder en la fase regular del campeonato, de manera respectiva.

El equipo de la UANL intentará hacer pesar el Volcán en estos primeros 90 minutos, pues la serie se definirá en la cancha del actual campeón del futbol mexicano, por lo que los dirigidos por Guido Pizarro quieren obtener una buena ventaja que los acerque a su primer título desde el Clausura 2023.

El Toluca viene de eliminar a Bravos y Monterrey en las fases previas de la Liguilla, mientras que Tigres dejó en el camino a Xolos y Cruz Azul. Tanto mexiquenses como regiomontanos ganaron sus respectivas semifinales por su mejor posición en la tabla tras empates globales contra Rayados y La Máquina.

¿Dónde ver GRATIS la final de ida entre Toluca y Tigres?

El partido de la final de ida del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca se jugará este jueves 11 de diciembre, en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Jueves 11 de diciembre

Hora : 20:00

Estadio : Universitario

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Tigres y Toluca

TIGRES : Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Joaquím Pereira, Jesús Angulo, Marco Farfán, Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta, André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

TOLUCA: Hugo González, Jesús Gallardo, Fede Pereira, Antonio Briseño, Diego Barbosa, Nico Castro, Marcel Ruiz, Jesús ‘Canelo’ Angulo, Franco Romero, Helinho y Paulinho.

¿Cuándo fue la última final de Tigres en la Liga MX?

Tigres jugará su primer final de Liga MX en dos años, pues los de la UANL no aparecían en la última fase del campeonato desde el Torneo Apertura 2023.

En aquella ocasión, los felinos cayeron por pizarra global de 4-1 frente al América, que con ello puso fin a una sequía de cinco años. El cotejo de ida se llevó a cabo en el ‘Volcán’ y culminó empatado 1-1.

Aquella derrota a manos de los de Coapa impidió que Tigres se convirtiera bicampeón, pues un semestre antes venció a Chivas en la culminación del Clausura 2023.

EVG