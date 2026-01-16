Patriots vs Texans: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de la Ronda Divisional de los playoffs de la NFL?

Patriots y Texans miden fuerzas en el tercer juego de la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

El Estadio Gillette recibe el duelo entre los New England Patriots y los Houston Texans, que se enfrentan este domingo 18 de enero en el tercer y penúltimo encuentro correspondiente a la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

Los Pats y los de Texas definen al segundo finalista de la Conferencia Americana en la pelea por llegar al Super Bowl del próximo 8 de febrero, en un encuentro que promete muchas emociones y que también se vislumbra muy parejo.

Drake Maye y los Patriots eliminaron, también como locales, a los Chargers en la ronda de comodines, en la que los Texans aplastaron a los Steelers, lo que derivó en que Mike Tomlin dejara de ser el coach de Pittsburgh después de 19 años en el cargo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Patriots vs Texans?

El partido entre Patriots y Texans de la ronda divisional de la NFL se jugará este domingo 18 de enero, en el Estadio Gillette, ubicado en Foxboro, Massachusetts. El juego comienza a las 14:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, ESPN y Disney+.

Fecha : Domingo 18 de enero

Hora : 14:00

Estadio : Gillette

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Texans llega enrachado al partido ante Patriots

Los Houston Texans se presentan al duelo ante los New England Patriots con una racha de 10 triunfos en fila, el último de ellos por un aplastante 30-6 sobre los Pittsburgh Steelers en la ronda de comodines.

El quarterback CJ Stroud y compañía llegan con la moral por todo lo alto al compromiso en el Estadio Gillette, donde no parten como favoritos, pero no por ello lucen como un rival a modo, pues principalmente su defensiva, encabezada por Will Anderson Jr. y Danielle Hunter está en un gran momento.

Patriots, con marca perfecta sobre Texans en playoffs

Los Patriots tienen récord de 2-0 contra los Texans en partido de postemporada, e intentarán alargar esa racha en los playoffs de la NFL 2025.

La primera ocasión que se enfrentaron en postemporada fue el 13 de enero del 2013, cuando los de Nueva Inglaterra se impusieron 41-28 duelo de ronda divisional.

El segundo y más reciente encuentro de playoffs se realizó el 14 de enero del 2017, también en ronda divisional, y los Pats se llevaron la victoria por pizarra de 34-16. Ambos cotejos se desarrollaron en el Estadio Gillette.

