¿Cuál era la fortuna real de Claude Lemieux?

El cuatro veces campeón de la Copa Stanley, Claude Lemieux falleció a los 60 años de edad luego de aparentemente quitarse la vida durante las primeras horas de este jueves, de acuerdo con las autoridades del condado de Palm Beach, Florida.

El deportista que se posicionó como una leyenda y fue uno de los jugadores más decisivos e importantes en la historia del hockey, de acuerdo con el comunidado de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés), quienes lamentaron su fallecimiento.

“En total, sus equipos alcanzaron los playoffs de la Copa Stanley durante 15 temporadas consecutivas; sus 234 partidos de postemporada lo ubican en el sexto lugar en la historia de la NHL; y sus 80 goles en playoffs lo colocan en el noveno lugar. En los últimos años, como agente de jugadores, representó a algunas de las principales estrellas de la NHL” se lee en el comunicado.

Además de reconocer su trayectoria y los logros alcanzados desde 1986 en la Copa Stanley de Hockey, la NHL envió sus condolencias a Deborah; la esposa del deportista, y los cuatro hijos de Claude Lemieux.

Fue apenas este lunes cuando los Canadiens de Montréal dieron la bienvenida al exdelantero Claude Lemieux, quien encendió la antorcha para iluminar el Bell Centre antes del tercer partido que disputaron contra los Hurricanes.

Tu es chez toi ici, Claude Lemieux! 👏



Welcome home, Claude Lemieux!#GoHabsGo pic.twitter.com/fQvfhZSNUB — x - Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 26, 2026

Fortuna de Claude Lemieux

Claude Lemieux jugó durante al menos 21 temporadas de la NHL con los siguientes equipos:

Montreal Canadiens

New Jersey Devils

Colorado Avalanche

Phoenix Coyotes

Dallas Stars

San Jose Sharks

Debido a su larga trayectoria, el deportista logró sumar una fortuma de millones de dólares, y se estima que esta podría alcanzar los 22 millones de dólares tomando en cuenta los sueldos que reciben los jugadores de hockey.

Sin embargo, no existe una cifra exacta o datos públicos sobre la fortuna que podría haber dejado la leyenda del hockey luego de que se confirmara su fatídico fallecimiento este jueves.

Lemieux ganó la Copa por primera vez en 1986 anotando 10 goles durante los playoffs con los Montreal Canadiens; además, ganó el Trofeo Conn Smythe como el Jugador Más Valioso de los playoffs en 1995.

En dicha ocasión anotó 13 goles en 20 partidos de postemporada con los New Jersey Devils; además, de acuerdo con NHL, fue una pieza clave en los equipos campeones de la Copa en Colorado, en 1996, y de nuevo con New Jersey en 2000.

Commissioner Bettman statement on the passing of Claude Lemieux. https://t.co/ce9wR6V8fp pic.twitter.com/6MNnqb56yi — NHL Public Relations (@NHLPR) May 28, 2026

¿Claude Lemieux se disculpó con Kris Draper?

Uno de los momentos que marcó la carrera del deportista fue un incidente físico con un jugador, pues durante un partido de 1996 Claude Lemieux golpeó por la espalda a Kris Draper.

Durante los playofss del sexto partido de las finales de la Conferencia Oeste que se disputaba entre los Colorado Avalanche y los Detroid Red Wings, Lemieux chocó por la espalda a Draper y este golpeó su cara directamente contra la valla del rink.

Esto llevó a Kris Draper al quirófano, pues tuvo que recibir una cirugía facial por las lesiones que le provocó el choque; mientras que ese año Lemieux ganó la Copa con los Colorado Avalanche.

Claude Lemieux no se disculpó con Kris Draper por lo ocurrido; sin embargo, Draper pudo continuar exitosamente con su carrera dentro del hockey hasta el 2002, jugando casi mil partidos adicionales después del trágico incidente.

¿Por qué llamaban a Claude Lemieux ‘The Turtle’?

Un año después del incidente con Kris Draper, Claude Lemieux comenzó a ser conocido como “The Turtle” o “La Tortuga”, debido a una disputa que se abrió durante un juego disputado entre los mismos equipos.

El 26 de marzo de 1997 durante un partido entre los Detroid Red Wings y los Colorado Avalanche para los campeonatos de la Copa Stanley se vivió una tensión y rivalidad por lo ocurrido un año atrás.

El partido del Joe Lous Arena dio paso a varias peleas entre los jugadores de ambos equipos, incluyendo el momento que dio paso a que los aficionados de los Detroid Red Wings celebren cada 26 de marzo el Día de la Tortuga.

El jugador de los Red Wings Darren McCarty dio un puñetazo a Claude Lemieux y lo derribó al suelo de hielo, en donde el jugador de los Colorado Avalanche aplicó una técnica conocida como la tortuga para poder evitar los golpes de McCarty.

Esta imagen llena de caos y varios enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos pasó a la historia del hockey, por lo que el momento continúa reavivándose cada año.

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