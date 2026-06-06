¿Dónde conseguir el álbum Panini del Mundial 2026 COMPLETO?

La Copa Mundial de Fútbol 2026 está a punto de arrancar y la “fiebre mundialista” está a todo lo que da. Por supuesto, esto no sería lo mismo sin el ya clásico álbum Panini de estampas: ¿ya tienes el tuyo? ¿Ya lo llenaste? Y, si no, ¿sabes cómo y dónde conseguirlo completo?

Llenar el álbum Panini del Mundial 2026 es uno de los grandes rituales previos al torneo futbolístico, que celebran con gusto y devoción jóvenes, niños y familias, aficionados o no.

¿Listo para llenar tu álbum del Mundial? ⚽️🏆

🔥Panini presentó el álbum de estampas para la Copa del Mundo más grande que haya hecho en su historia.

La colección esta completa en puntos de venta para que completes el tuyo 😍#Panini #CopaDelMundo #Mundial2026 #Álbum pic.twitter.com/zBQc3aB7Mx — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 3, 2026

Sin embargo, ¡el tiempo está encima! El Mundial está a punto de comenzar y eso deja menos tiempo para completar el álbum. Además, algunas personas se han quejado del alto costo que este año representó completar todos los stickers. Si es tu caso y quieres el álbum completo para tu colección YA, ¡te decimos cómo conseguirlo!

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¿Cómo conseguir el álbum Panini del Mundial 2026 completo?

Aunque no lo creas, es posible conseguir el álbum Panini del Mundial 2026 completo con la menor cantidad de compras posible y sin gastar una fortuna.

Para ello, debes asegurarte de comprar el paquete que incluya el álbum más una caja de 100 sobres.

El costo de este paquete es de 2,800 pesos en el sitio web oficial de Panini, pero puedes encontrarlo a mejor precio en algunos sitios web como Amazon.

El álbum Panini del Mundial con una caja se vende en el sitio web oficial de la imprenta, pero también en Amazon y otras plataformas. ı Foto: Captura de pantalla

¿Y cómo voy a llenar el álbum Panini con esta compra? Fácil, llevando a cabo la actividad más divertida de todo coleccionista: intercambiar.

Las cajas incluyen 100 sobres, los cuales, a su vez, incluyen siete estampas cada uno. Es decir, tendrás 700 stickers.

De todas ellas, seguramente obtendrás muchas repetidas, por lo que puedes llevar a cabo intercambios con tus amigos o con personas que conozcas en internet, de forma que te deshagas de tus stickers repetidos y, a cambio, obtengas estampas nuevas para llenar tu álbum.

Panini instaló en Paseo de la Reforma una exposición de cromos monumentales con figuras históricas del futbol, como Pelé, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. ⚽📸



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Identifica eventos de intercambio de stickers en tu ciudad (en CDMX se juntan todos los días en la Alameda o cerca del Palacio de Bellas Artes) o utiliza aplicaciones como Figuritas App, que te permiten publicar tus estampas repetidas y ver qué usuarios tienen las que a ti te faltan.

El álbum Panini del Mundial 2026 necesita 980 estampas para completarse, por lo que necesitarías otros 80 sobres para completarlo, o más o menos el equivalente a otra caja, para llenarlo.

Descargar el álbum Panini GRATIS en PDF: ¿es una buena idea?

Algunos usuarios más vivos han encontrado la forma de descargar el álbum Panini del Mundial 2026 en formato PDF, creyendo que se pueden ahorrar una fortuna en estampas.

No obstante, esto no es necesariamente una buena idea. Primero, para imprimir una copia de calidad del álbum se necesita papel gloss o sticker, lo cual puede costarte varios cientos o hasta miles de pesos (más que lo que cuesta comprar y llenar el álbum de manera legítima).

Además, la reimpresión o difusión sin permiso de materiales con derechos (como lo es el álbum del Mundial 2026) constituye un acto de piratería, y podría traerte problemas legales.

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