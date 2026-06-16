¿Qué número es Tim Payne, el famoso y viral jugador de Nueva Zelanda?

Tim Payne es uno de los futbolistas más mencionados durante esta Copa Mundial, pues el neozelandés permanecía fuera del foco pero logró alcanzar un gran número de seguidores luego de volverse viral gracias a un creador de contenido argentino.

Pese haber sido clasificado como el jugador menos conocido durante el Mundial, el futbolista de Nueva Zelanda ha sido visto por los ojos del mundo, por lo que incluso ahora comenzará a jugar en Sudamérica.

Esto debido a que existen rumores que apuntan que el Club Olimpia de Paraguay sumará a Tim Payne a sus filas una vez que se termine la Copa Mundial FIFA 2026, pero aún no existe una confirmación oficial.

💪🏻🇳🇿 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

¿Qué número tiene Tim Payne?

Actualmente Tim Payne juega con el número 6 como defensa lateral derecho en Wellington Phoenix FC, pero el jugador de la Selección de Nueva Zelanda porta el número 2 en el Mundial.

El valor actual de Tim Payne en el mercado se encuentra estimado en los 350 mil euros, y gracias a la campaña que hizo el creador de contenido Velentín Scarsini en redes sociales pasó de tener poco más de 4 mil seguidores a más de 5 millones.

Tim Payne ha logrado ser tendencia durante los últimos meses, por lo que el jugador ha demostrado en sus redes sociales el agradecimiento que tiene hacia las personas que le han extendido su apoyo, haciendo especial énfasis en Argentina y México.

El futbolista de 32 años es parte de la primera división de Australia, y cuenta con 51 partidos internacionales, incluyendo un enfrentamiento con el Cruz Azul en 2014 en el Mundial de Clubes del 2014.

Se estima que Tim Payne gana un total de 60 mil dólares al año, pero muchos de sus seguidores especulan que su éxito a nivel global y la popularidad que ha ganado podrían generar un cambio en los números del neozelandés.

Actualmente incluso existe una frase que hace referencia al futbolista, pues la viralidad que alcanzó en redes sociales llevó no solamente a su imagen a tener gran éxito, sino que ahora sus seguidores utilizan “No Payne, no gain” para hacer referencia al futbolista.

Además del partido contra Irán que terminó en un 2-2, Tim Payne aún debe jugar contra Egipto y Bélgica en el BC Place de Vancouver, Canadá, los próximos 21 y 26 de junio como parde del Grupo G del Mundial.

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