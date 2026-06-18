¿Quién es Katie Goodland, la esposa de Harry Kane el jugador de Inglaterra? | FOTOS

Este miércoles Inglaterra se llevó la victoria durante el juego contra Croacia de la Copa Mundial de Futbol, y logró finalizar el partido con un 4-2 gracias a un doblete de Harry Kane, quien ha estado acompañado de su esposa e hijos durante toda su carrera.

Harry Kane es un delantero británico que actualmente juega en el Bayern de Múnich, y es uno de los futbolistas seleccionados por Inglaterra para este Mundial, debido a su destreza y habilidad para anotar goles.

Durante este Mundial se ha visto que el lider de la selección inglesa está acompañado por su esposa Katie Goodland, quien le brinda su apoyo incluso antes de que Kane fuera futbolista profesional.

¿Quién es Katie Goodland?

Katie Goodland es la esposa del delantero Harry Kane, con quien comenzó a salir desde el 2011, pues ambos se conocieron en la escuela secundaria Chingford Fountation School.

Goodland y Kane tuvieron a su primogénita tan solo cinco años después de comenzar a ser pareja oficialmente, pues fue en enero del 2016 cuando conocieron a Ivy Jane, la primera de cuatro.

La segunda hija de Katie y Harry es Vivienne, quien nació en agosto del 2019; su tercer hijo es Louis, quien nació en 2020; y el cuarto es Henry, quien nació en agosto del 2023 para completar la familia de seis; y quienes apoyan al futbolista en todo momento.

Pese a que dieron la bienvenida a su primera hija en 2016, fue hasta julio del 2017 cuando la pareja se comprometió durante un viaje que realizaron a las Bahamas, y contrajeron matrimonio hasta 2019 antes de la llegada de su segunda hija.

Además de ser la esposa de un futbolista con una gran trayectoria y madre de cuatro hijos, Katie Goodland es una instructora profesional de gimnasio que cuenta con una licenciatura en psicología deportiva.

Katie Goodland comparte fotografías y videos de ella y su familia, y pese a que en las fotografías que compartía de sus hijos no mostraba el rostro de los menores de edad, Kane compartió una serie de fotos en mayo del 2025 en donde se puede apreciar a su familia sin censura.

Harry Kane ha señalado en diversar entrevistas y en publicaciones de sus redes sociales que tanto su esposa como sus hijos son parte fundamental de su éxito profesional, incluyendo su paso en la Selección de Inglaterra.

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