¿Qué equipo italiano fichó a Ronaldinho?

El futbolista brasileño que es reconocido a nivel mundial, Ronaldinho, fue fichado por un equipo italiano a los 46 años de edad, por lo que proximamente se podrá disfrutar de la presencia de la emblemática figura del balón pie.

Luego de que existieran diversos rumores sobre el posible regreso de Ronaldinho a la cancha tras su retirada en 2018, este sábado se confirmó que el brasileño volvería al futbol, pues fue fichado por el Ravenna FC.

Sin embargo, la leyenda del futbol que apareció en el Estadio Azteca durante el partido de inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 no regresará del retiro, pues solamente será la imagen en algunas campañas de marketing del Ravenna FC.

¿Por qué Ronaldinho se retiró del futbol?

Ronaldo de Assis Moreira nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Río Grande del Sur; y comenzó su carrera como futbolista profesional en 1998, en la que es conocido como Ronaldinho Gaúcho o simplemente Ronaldinho.

Pese a que tuvo una exitosa carrera, Ronaldinho dejó de jugar de manera profesional desde el 2015, pero fue hasta 2018 cuando su hermano y representante anunció que el brasileño dejaría la cancha como futbolista profesional de manera oficial.

La retirada de Ronaldinho como futbolista profesional es atribuida a la baja que tuvo el brasileño en su desempeño, pues de acuerdo con diversas fuentes este comenzaba a enfocarse más en la vida nocturna y menos en la cancha.

El centrocampista y delantero portugués es conocido como uno de los astros del futbol, pues con su desempeño en la cancha logró recibir numerosos reconocimientos, e incluso forma parte de la lista de los 125 mejores jugadores de todos los tiempos FIFA 100.

Ronaldinho fue reconocido como el Jugador Mundial de la FIFA en 2004 y 2005, recibió el Premio Rey de Europa en 2004, 2005 y 2006, y recibió el Balón de Oro en 2005; además de ser nombrado el mejor futbolista del mundo de la década del 2000 al 2010.

El brasileño es el único futbolista que ganó seis titulos importantes del futbol:

Copa Mundial de la FIFA Copa FIFA Confederaciones Copa América Copa Libertadores Liga de Campeones de la UEFA Balón de Oro

Ronaldinho formó parte del Grêmio de Porto Alegre desde 1998 hasta el 2001; del París Saint-Germain desde 2001 hasta 2003; del FC Barcelona desde 2003 hasta 2008; del A. C. Milan del 2008 al 2011; del Famengo del 2011 al 2012; del Atlético Mineiro del 2012 a 2014; del Querétado de 2014 a 2015; y del Fluminense de 2015 a 2018.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.