Las lujosas chanclas que Infantino le regaló a Jorge Campos, ¿de qué marca son y qué precio tienen?

¿Qué marca son las chanclas que Infantino le regaló a Jorge Campos?

Jorge Campos ha sido un personaje recurrente durante este Mundial, pues el exportero ha sido clave para los atuendos de la afición mexicana durante todo este torneo; sin embargo, recientemente se hizo viral por el lujoso regalo que Infantino le dio.

El ahora comentarista y analista deportivo siempre ha sido reconocido por los hinchas por sus grandes atuendos coloridos que no pasan desapercibidos, y en esta ocasión de nueva cuenta llamó la atención por un artículo en particular.

Jorge Campos compartió por medio de sus redes sociales un video con varios fragmentos en donde aparece corriendo por el estadio después del medio tiempo, pero en esta ocasión estaba utilizando chanclas.

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Saludo al Presi y a correr a la transmisión 🎙️ pic.twitter.com/6RNgcybhDb — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) July 1, 2026

En este video posteriormente aparece con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, muestra que las chanclas fueron un regalo de él y lo presume con las demás personas que se encontraban ahí con ellos.

Los internautas llenaron los comentarios diciendo que Jorge Campos “andaba como en su casa”, además también señalaron que “hay de chanclas a chanclas” y “chancla fifi”, pues no se trata de un artículo cualquiera.

¿Cuánto cuestan las chanclas que Infantino le regaló a Jorge Campos?

Las chanclas que Gianni Infantino le obsequió al exportero Jorge Campos realmente son unas sandalias de la marca Louis Vuitton, específicamente el modelo “Sandalia LV Sunset” que se encuentra disponible en su página web.

Estas sandalias de la marca de lujo tienen un costo de 18 mil 600 pesos mexicanos, y de acuerdo con la tienda oficial, están hechas con piel de becerro y contienen el estampado de la temporada, el Monograma Blooming.

Chanclas LV Sunset ı Foto: Captura de pantalla

Las sandalias LV Sunset tienen un diseño bastante clásico, pues tienen una tira en forma de V con un estampado térmico en color dorado con la marca; además, tiene un detalle plegado que hace alución a los soportes que tienen las piezas de marroquinería de Louis Vuitton.

Debido al material con el que están fabricadas estas sandalias deben tener un cuidado especial, por lo que se recomienda limpiarlas con un paño húmedo y suave, así como colocarle una crema para limpiarlas.

Además, se debe evitar el contacto con agua, sustancias con alcohol, aceite, o productos abrasivos; y en caso de que estos tengan contacto con el agua, deben dejarse secar por completo antes de limpiarlos.

Chanclas que Infantino le regaló a Jorge Campos ı Foto: Captura de pantalla

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