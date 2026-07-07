¿Cuál es la orientación sexual de Borja Iglesias? Sale del armario en un VIDEO

La sexualidad del futbolista ha sido un tema de conversación desde hace algunos años y el Mundial no es la excepción, pues Borja Iglesias ha compartido publicaciones sobre el tema incluso en días recientes.

La Copa del Mundo no es un espacio excento de la conversación de los derechos de la comunidad LGBT+, pues además de coicidir con el mes del orgullo, algunos futbolistas han hablado sobre su orientación sexual.

Este 2026 el futbolista australiano Joshua Cavallo denunció de manera pública que en 2021 fue marginado por homofobia dentro del club Adelaide United después de que este se declarara homosexual de manera pública.

Actualmente se tiene un conteo reducido de aquellos futbolistas que han decidido hacer pública su orientación sexual, y en el Mundial que se está jugando este año ninguno de los futbolistas que ha participado es parte de la comunidad LGBT+.

Desde las gradas hasta las canchas de futbol, estos espacios continúan siendo un lugar hostil para las personas que se declaran abiertamente homosexuales, pues pese a que han disminuido, aún se corean algunos lemas homofóbicos.

ulan her şeyi geçtim de şu ibineden gol yemeye utanmadınız mı amk ya pic.twitter.com/cUC8Txn9KG — Beşiktaşlı İnsanazor | 𐱅𐰇𐰼𐰰 (@insanazorting) June 14, 2026

Entre los casos más conocidos de discriminación y homofobia en el ámbito del balompié se encuentra el árbitro español Jesús Tomillero, quien recibó insultos verbales y físicos tanto dentro como fuera de los partidos luego de hacer pública una relación sentimental.

Debido a que aún existe homofobia dentro del futbol, Borja Iglesias habló públicamente sobre su sexualidad en un video que tuvo un gran alcance, pues envió un fuerte mensaje para todos.

🏳️‍🌈🚨OFICIAL: Borja Iglesias se convirtió en el primer homosexual con novia en DEBUTAR en un mundial.



Ejemplo de SUPERACIÓN. pic.twitter.com/wNyyYqlow2 — José Mouriño (@Mourinho0ficial) July 7, 2026

¿Cuál es la sexualidad de Borja Iglesias?

En 2023 el delantero español aparece en un video denunciando la discriminación y homofobia que existe dentro del futbol, pues en este aparece hablando sobre su sexualidad y simulando los mensajes que reciben aquellos que “salen del clóset”.

El video comienza con el futbolista diciendo “Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual”, seguido de noticias en las que se le señala como el primer jugador en salir del armario y el odio que recibía en redes sociales.

Este video marcó el inicio de una conversación que continúa vigente, pues la orientación sexual de los jugadores de futbol y de las personas que están dentro del ámbito deportivo puede traerles consecuencias negativas.

Desde el 2022 el futbolista Borja Iglesias tiene una relación sentimental con la creadora de contenido, actriz y locutora María Valero; y pese a que han mantenido una relación mayoritariamente a distancia por el trabajo de Iglesias, ambos muestran su amor y apoyo en redes sociales.

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