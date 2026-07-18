¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Esta es la predicción de la IA

La gran final del Mundial 2026 tiene definidos a sus protagonistas. España y Argentina disputarán el título este domingo en Nueva York, un duelo que ha despertado el interés de millones de aficionados y que también ha sido analizado por herramientas de inteligencia artificial, las cuales ya ofrecen un pronóstico sobre quién tiene mayores posibilidades de levantar la Copa del Mundo 2026.

Por lo que, si tu como muchos quieres saber quién tiene más posibilidad de ganar el Mundial 2026, en La Razón te contamos lo que dice la Inteligencia Artificial.

🏆 El camino al título está definido. España y Argentina superaron cada ronda de eliminación y protagonizarán el gran duelo por el campeonato del torneo internacional de 2026.



⚽ España dejó en el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, mientras que Argentina avanzó tras… pic.twitter.com/jnOMnhzHPD — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 15, 2026

La inteligencia artificial da una ligera ventaja a España

De acuerdo con el análisis realizado por distintos modelos de inteligencia artificial, España llega como favorita para conquistar el Mundial 2026, aunque el margen respecto a Argentina es reducido.

Los algoritmos basan su predicción en el desempeño mostrado por ambas selecciones durante el torneo, la eficacia ofensiva y defensiva, el rendimiento colectivo, la profundidad de sus plantillas y el historial reciente en competencias internacionales.

En el caso de España, la IA destaca la regularidad mostrada a lo largo del campeonato, el equilibrio entre defensa y ataque, además de un estilo de juego basado en la posesión del balón y la presión alta, factores que han permitido al conjunto europeo llegar invicto a la final.

Por su parte, Argentina aparece apenas unos puntos porcentuales por debajo. Los modelos reconocen la experiencia de sus futbolistas en partidos decisivos, la fortaleza mental del equipo y su capacidad para resolver encuentros cerrados, cualidades que la convierten en una rival de alto peligro.

Predicción de la IA generada por la IA ı Foto: Captura de pantalla.

¿Cómo realiza sus predicciones la inteligencia artificial?

Las herramientas de IA utilizan millones de datos estadísticos para generar probabilidades antes de cada partido.

Entre las variables que suelen considerar destacan:

Rendimiento de cada selección durante el Mundial

Goles anotados y recibidos

Efectividad ofensiva y defensiva

Posesión y generación de oportunidades

Historial reciente entre ambos equipos

Valor y profundidad de las plantillas

Estado físico y disponibilidad de los jugadores

Con esta información, los algoritmos calculan escenarios probables, aunque reconocen que el futbol mantiene un alto grado de incertidumbre.

Inteligencia Artificial. Foto:Pexels

El pronóstico no garantiza al campeón

Pese a que la inteligencia artificial coloca a España con una ligera ventaja, es indispensable recordar que las predicciones son únicamente estimaciones estadísticas y no representan un resultado definitivo.

Una final de Copa del Mundo suele definirse por detalles, como una jugada individual, una decisión táctica, una atajada decisiva o incluso una tanda de penales.

Por ello, el campeón del Mundial 2026 se conocerá únicamente cuando concluya el partido que disputarán España y Argentina este domingo en Nueva York, donde una de las dos selecciones escribirá un nuevo capítulo en la historia del futbol mundial.

Estadio Nueva York ı Foto: X @FIFAWorldCup

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LMCT