¿A qué hora inicia la ceremonia de clausura del Mundial 2026? Checa el horario

Después de poco más de un mes la final del Mundial por fin se celebrará, pues este domingo 19 de julio Argentina se enfrentará a España para saber si de nueva cuenta el albiceleste se llevará la Copa, o si en esta ocasión será La Roja quien gane el torneo.
Además del partido de este domingo también se celebrará la ceremonia de clausura, por lo que se podrá disfrutar de un espectáculo lleno de una variedad musical antes de que comience el juego.
Mientras que la ceremonia de apertura se celebró en México; así como en cada uno de los países que fueron anfitriones, la ceremonia de clausura se celebrará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.
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Horario de la ceremonia de clausura del Mundial 2026
La ceremonia de clauura se realizará el domingo 19 de julio del 2026 a las 11:30 horas tomando en cuenta el horario del centro de la Ciudad de México, por lo que quienes tengan pensado apoyar a su equipo favorito podrán relajar un poco la tensión antes de que inicie el partido.
El himno nacional de Estados Unidos será interpretado por Jennifer Hudson; además, esta ceremonia de clausura tendrá la presencia de IshowSpeed, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone, Robbie Williams y Tom Crruise.
El partido comenzará unos 90 minutos después de la ceremonia de apertura, por lo que este dará inicio a las 13:00 horas, y a partir de ese horario se vivirán los minutos más esperados por todos aquellos que han seguido el Mundial desde el pasado 11 de junio.
Esta final del Mundial también tendrá un espectáculo de medio tiempo, por lo que los hinchas podrán ver a los siguientes artistas mientras los futbolistas toman un receso un poco más prolongado que las pausas de hidratación:
- BTS
- Burna Boy
- Coldplay
- Gustavo Dudamel
- Justin Bieber
- Madonna
- PS22 Chorus
- Shakira
Se espera que el show de clausura y de medio tiempo del Mundial tenga un impacto a nivel global tal como lo ha tenido todo el torneo de futbol, por lo que las y los televidentes se encuentran expectantes de lo que se podrían ver.
En esta ocasión se espera que la combinación de música refleje la diversidad cultural que se ha dado durante el Mundial, por lo que es un gran arranque para que se conozca el país ganador de este 2026.
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