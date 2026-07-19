¿A qué hora inicia la ceremonia de clausura del Mundial 2026? Checa el horario

Después de poco más de un mes la final del Mundial por fin se celebrará, pues este domingo 19 de julio Argentina se enfrentará a España para saber si de nueva cuenta el albiceleste se llevará la Copa, o si en esta ocasión será La Roja quien gane el torneo.

Además del partido de este domingo también se celebrará la ceremonia de clausura, por lo que se podrá disfrutar de un espectáculo lleno de una variedad musical antes de que comience el juego.

Mientras que la ceremonia de apertura se celebró en México; así como en cada uno de los países que fueron anfitriones, la ceremonia de clausura se celebrará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

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#Fotos | 🤯🇦🇷 La piratería también llegó a Nueva York previo a la final del Mundial 2026.



En las calles cercanas al estadio ya se ofrecen productos no oficiales de Argentina: playeras de la Albiceleste en 35 dólares y gorras en 15 dólares para los aficionados. 🏆⚽

📸:… pic.twitter.com/zcbDXZzdnc — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 19, 2026

Horario de la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La ceremonia de clauura se realizará el domingo 19 de julio del 2026 a las 11:30 horas tomando en cuenta el horario del centro de la Ciudad de México, por lo que quienes tengan pensado apoyar a su equipo favorito podrán relajar un poco la tensión antes de que inicie el partido.

El himno nacional de Estados Unidos será interpretado por Jennifer Hudson; además, esta ceremonia de clausura tendrá la presencia de IshowSpeed, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone, Robbie Williams y Tom Crruise.

El partido comenzará unos 90 minutos después de la ceremonia de apertura, por lo que este dará inicio a las 13:00 horas, y a partir de ese horario se vivirán los minutos más esperados por todos aquellos que han seguido el Mundial desde el pasado 11 de junio.

Esta final del Mundial también tendrá un espectáculo de medio tiempo, por lo que los hinchas podrán ver a los siguientes artistas mientras los futbolistas toman un receso un poco más prolongado que las pausas de hidratación:

BTS

Burna Boy

Coldplay

Gustavo Dudamel

Justin Bieber

Madonna

PS22 Chorus

Shakira

Se espera que el show de clausura y de medio tiempo del Mundial tenga un impacto a nivel global tal como lo ha tenido todo el torneo de futbol, por lo que las y los televidentes se encuentran expectantes de lo que se podrían ver.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

En esta ocasión se espera que la combinación de música refleje la diversidad cultural que se ha dado durante el Mundial, por lo que es un gran arranque para que se conozca el país ganador de este 2026.

🏆 #FIFAWorldCup Argentina y España, un historial perfectamente equilibrado que tendrá un nuevo capítulo en la final del mundo 🌎



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