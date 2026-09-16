¿Quién es Pedro Vite, el jugador ecuatoriano que generó polémica por el Himno Nacional? VIDEO

Luego de que Pedro Vite fuera una de las joyas ecuatorianas mejor valoradas al ser fichado por los Pumas de la UNAM en 2025, ahora el futbolista llamó la atención en redes sociales por dar la espalda durante el Himno Nacional.

Durante el encuentro de Pumas contra el Guadalajara que se dio en el Estadio Akron; en el que perdieron 3-0 contra el equipo local, el ecuatoriano Pedro Vite fue protegonista de un acto que generó descontento entre los hinchas.

En distintos videos que circulan en redes sociales se puede apreciar que; a diferencia de los demás integrantes de Pumas, Pedro Vite se encuentra dando la espalda al campo y acomodándose las calcetas mientras cantan el Himno Nacional Mexicano.

La acción de Pedro Vite durante el himno va en contra del protocolo establecido para este, pues para la entonación y ejecución del Himno Nacional Mexicano se debe permanecer de pie y en posición de firmes durante todo el acto.

Algunos internautas interpretaron este hecho con un acto tomado por el ecuatoriano debido al encuentro que se dio entre la Selección Mexicana y la Selección de Ecuador durante el Mundial de los dieciseisavos de final.

Hasta el momento, Pedro Vite no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido durante la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026, pero los hinchas dejaron muy clara su postura en los comentarios de su última publicación.

Mientras que los aficionados mexicanos dejan comentarios como “respeta al país que te da de comer”, “debes de respetar los protocolos del país”, y “más respeto al himno mexicano”, algunos de Ecuador le externaron su apoyo.

¿Quién es Pedro Vite?

El futbolista Pedro Jeampierre Vite Uca nació el 9 de marzo del 2002 en Los Ríos, Ecuador, por lo que actualmente tiene 24 años de edad; además, mide 1.73 metros, pesa 69 kilogramos y juega como centrocampista.

Vite Uca inició su carrera como futbolisa en las escuelas de la Federación Deportiva de Los Ríos, para posteriormente incorporarse al Independiente del Valle dentro de las sub 12, 14, 16, 18 y 29.

En 2020 se incorporó al Independiente Juniors para participar en la Serie B de Ecuador, y en 2021 regresó a su equipo de orgien, en el que debutó a nivel internaciónal durante la segunda fase de la Copa Libertadores 2021.

Los equipos en los que ha estado Pedro Vite son los siguientes:

Independiente del Valle , Ecuador

Independiente Juniors, Ecuador

Vancouver Whitecaps FC , Canadá

Pumas de la UNAM, México

Selección Nacional de Ecuador

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