¿Quién es Alex Padilla, la joven promesa que hizo su debut en el México vs Chile? Edad, nacionalidad, equipos ...

Este 6 de octubre, durante el último partido de la primera Fecha FIFA que jugó la Selección Mexicana en Los Ángeles, California, en la formación de Rafa Márquez debutó el arquero Alex Padilla.

La alineación de Rafael Márquez para el partido amistoso que se jugó en el Memorial Coliseum fue la siguiente: Alex Padilla, Israel Reyes, Everardo López, Dagoberto Espinoza, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González y Germán Berterame.

Pese a que el encuentro del martes no fue favorable para México, dejando un 2-0 en favor del equipo chileno, el arquero Alex Padilla pudo debutar luego de una larga espera, pues había sido convocado desde hace dos años.

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¿Quién es Alex Padilla?

Alejandro Padilla Pérez nació el 1 de septiembre del 2003 en Zarauz, Guipúzcoa, España, por lo que actualmente tiene 23 años de edad; mide 1.90 metros y pesa 83 kilogramos.

Pese haber nacido en España, la madre de Padilla es originaria de Camargo, Chihuahua; además, este creció en Celaya por al menos siete años, y posteriormente regresó a su ciudad natal.

En Zarauz comenzó su carrera deportiva, pues comenzó a jugar en el Zarautz KE, y posteriormente se formó en las instalaciones del Athletic Club de Lezma para convertirse en portero.

En 2024 logró ascender a la titularidad del Athletic Club, debutando oficialmente el 15 de agosto del 2024, por lo que incluso logró obtener la renovación de su contrato hasta el 2029.

En 2025 jugó con el Pumar de la UNAM debido a que fue cedido por seis meses, logrando convertirse en un héroe del Club Universidad en el poco tiempo que permaneció dentro de sus filas.

Pese a que en 2021 fue parte de la sub-19 de la selección española, Alex Padilla decidió formar parte de la selección convocada por Javier Aguirre en 2024, logrando ser convocado hasta este 2026 pero ahora por Rafa Márquez.

El Athletic Club define a Alex Padilla como un “portero elástico de admirable planta y gran juego con el pie”, por lo que incluso lo califican como una esperanza dentro de la portería.

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