¿Quién era Julieta Gallego, la atleta que murió en el choque de trenes en España?

Por la mañana del miércoles se registró un terrible accidente ferroviario en Urda, Toledo, España que dejó como saldo decenas de personas fallecidas, entre las que se encontraba Julieta Gallego, una promesa del deporte.

El mundo del deporte está de luto, pues Julieta Gallego perdió la vida este 28 de octubre a los 24 años de edad. La deportista contaba con una formación en salto de longitud, y era integrante de la Agrupación Deportiva Sprint de Madrid.

Julieta Gallego consiguió la cuarta posición del Campeonato de España Sub-23 en febrero del 2023 con una marca récord de 5.90 metros, y principalmente participaba en competiciones de España.

Julieta Gallego ı Foto: Especial

De acuerdo con sus redes sociales, Julieta Gallego residía en Berlín, Alemania, pero se encontraba en España cuando lamentablemente se registró el terrible accidente ferroviario en el que perdió la vida.

La Real Federación Española de Atletismo realizó una publicación que confirmaba el deceso de la atleta, en la que también enviaron su pésame y apoyo a sus familiares, seres queridos y compañeros de club.

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de @adsprint , en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).



Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club.… — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) October 29, 2026

Por su parte, la Agrupación Deportiva Sprint compartió una serie de publicaciones despidiendo a la integrante del grupo de saltos, Julieta Gallegos, y apuntaron que todo el club está “con el corazón encogido”.

Asimismo, compartieron que guardarían un minuto de silencio en su memoria ea las 18:00 horas en la pista de atletismo de Paracuellos, y a las 19:30 en la de Santa Ana, y externaron que preservarían la intimidad de “las familias, compañeros y amigos”, por lo que pidieron a los medios no acudir a las pistas para hacer entrevistas.

Publicaciones de AD Sprint ı Foto: Captura de pantalla

Actualizaciones del accidente ferroviario de Toledo

De manera oficial, el gobierno de Castilla de La Mancha informó que hasta el momento se tiene un total de 69 víctimas mortales del accidente ferroviario; sin embargo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España (CIAF) reporta un total de 74 decesos.

Ayer vivimos una catástrofe que produjo un estado de shock en toda España.



Quiero volver a hacer un agradecimiento a todas las personas, de los servicios operativos y a título personal, que se han volcado en ayudar.



Un dispositivo de 1.300 efectivos movilizados y coordinados,… pic.twitter.com/ivpUUiibmz — Emiliano García-Page (@garciapage) October 29, 2026

De las personas que resultaron lesionadas, 60 ya han sido dadas de alta, y 50 permanecen en distintos niveles de atención, incluyendo a 11 personas que se encuentran en código rojo, y 4 del mismo que han presentado una evolución favorable.

Quienes tengan familiares que continúan en calidad de desaparecidos tras el accidente y vivan en el extranjero pueden realizar la denuncia de desaparición en los consulados o embajadas de España de su país, con la finalidad de que envíen la información a la Guardia Civil.

#AccidenteFerroviario



🇪🇸La Guardia Civil comunica a los familiares de desaparecidos en el accidente de tren de Urda que vivan en el extranjero que pueden denunciar la desaparición de estas personas en los consulados y embajadas de España.

🛂 Se solicita que lo hagan portando… pic.twitter.com/pVeYMkVrrx — Guardia Civil (@guardiacivil) October 29, 2026

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