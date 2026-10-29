Tragedia deportiva

¿Quién era Julieta Gallego, la atleta que murió en el choque de trenes en España?

Dos trenes colisionaron en España; la identidad de las personas fallecidas continúa saliendo a la luz

¿Quién era Julieta Gallego?
¿Quién era Julieta Gallego? Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Por la mañana del miércoles se registró un terrible accidente ferroviario en Urda, Toledo, España que dejó como saldo decenas de personas fallecidas, entre las que se encontraba Julieta Gallego, una promesa del deporte.

El mundo del deporte está de luto, pues Julieta Gallego perdió la vida este 28 de octubre a los 24 años de edad. La deportista contaba con una formación en salto de longitud, y era integrante de la Agrupación Deportiva Sprint de Madrid.

Julieta Gallego consiguió la cuarta posición del Campeonato de España Sub-23 en febrero del 2023 con una marca récord de 5.90 metros, y principalmente participaba en competiciones de España.

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Julieta Gallego
Julieta Gallego ı Foto: Especial

De acuerdo con sus redes sociales, Julieta Gallego residía en Berlín, Alemania, pero se encontraba en España cuando lamentablemente se registró el terrible accidente ferroviario en el que perdió la vida.

La Real Federación Española de Atletismo realizó una publicación que confirmaba el deceso de la atleta, en la que también enviaron su pésame y apoyo a sus familiares, seres queridos y compañeros de club.

Por su parte, la Agrupación Deportiva Sprint compartió una serie de publicaciones despidiendo a la integrante del grupo de saltos, Julieta Gallegos, y apuntaron que todo el club está “con el corazón encogido”.

Asimismo, compartieron que guardarían un minuto de silencio en su memoria ea las 18:00 horas en la pista de atletismo de Paracuellos, y a las 19:30 en la de Santa Ana, y externaron que preservarían la intimidad de “las familias, compañeros y amigos”, por lo que pidieron a los medios no acudir a las pistas para hacer entrevistas.

Publicaciones de AD Sprint
Publicaciones de AD Sprint ı Foto: Captura de pantalla

Actualizaciones del accidente ferroviario de Toledo

De manera oficial, el gobierno de Castilla de La Mancha informó que hasta el momento se tiene un total de 69 víctimas mortales del accidente ferroviario; sin embargo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España (CIAF) reporta un total de 74 decesos.

De las personas que resultaron lesionadas, 60 ya han sido dadas de alta, y 50 permanecen en distintos niveles de atención, incluyendo a 11 personas que se encuentran en código rojo, y 4 del mismo que han presentado una evolución favorable.

Quienes tengan familiares que continúan en calidad de desaparecidos tras el accidente y vivan en el extranjero pueden realizar la denuncia de desaparición en los consulados o embajadas de España de su país, con la finalidad de que envíen la información a la Guardia Civil.

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