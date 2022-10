AMÉRICA: Jürgen Damm recibe el apoyo de sus compañeros para su candidatura presidencial (VIDEO)

Luego de que Jürgen Damm publicó en sus redes sociales un mensaje en el cual coqueteó con la posibilidad de asumir la presidencia de México, sus compañeros en el América le siguieron el juego al mostrarle su respaldo.

El portero tapatío Memo Ochoa compartió en una de sus historias de Instagram un video en el que Damm aparece rodeado por sus compañeros de las Águilas y con la bandera de México en sus manos.

"Estoy enfocado primero en levantar la 14, después ya sabrá Dios", dijo el extremo del América, desatando así las risas de sus compañeros del conjunto azulcrema, que acabó líder la fase regular del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Se viene la 14 🏆 y la 5T 🫡🦅

Memo Ochoa compartió el siguiente video donde se ve claramente la unión que hay en el equipo y gran apoyo a la próxima candidatura de Jürgen Damm a la Presidencia de la República 🦅 pic.twitter.com/nmJ5BThM97 — 💙 𝕃𝕀𝕃𝕐 💛 (@Lily740267091) October 7, 2022

"No me comparen, disfruten a su próximo presidente del sexenio 2030-2036. Humildemente hablo 3 idiomas (inglés, español, alemán y para ese tiempo ya estaría al 100 el francés), 2 carreras universitarias (administración y comunicación)", fue el mensaje que originalmente había escrito Damm en su cuenta de Facebook.

En la fase regular del Apertura 2022, el futbolista de 29 años de edad registró 79 minutos con los de Coapa en la fase regular del campeonato. El América espera rival para los cuartos de final, el cual saldrá del repechaje.

Marchesín recuerda el desgarrador momento al salir del América

A poco más de tres años de haber salido del América, el portero argentino Agustín Marchesín guarda con mucho cariño los recuerdos de su paso por las Águilas.

La conexión que logró Marchesín con el equipo azulcrema y con sus aficionados fue tan especial, que inclusive reveló que le llevó años asimilar la idea de que ya no formaba parte del club capitalino, siendo su salida del mismo un momento desgarrador.

"Salí llorando del América porque realmente me costó muchísimo, fue una decisión más familiar, porque yo no quería saber nada ni irme de ahí, porque era el sueño de jugar la Champions, de lo que significaba la Champions, de lo que era jugar en Europa, pero América me costó mucho salir de ahí, me costó incluso años aceptar que me fui de ahí", aseveró el guardameta del Celta de Vigo en entrevista con LaLiga de España.

EVG