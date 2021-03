CHIVAS: "Pollo" Briseño no se arrepiente de sus declaraciones y amenaza al América

Han pasado dos semanas desde que Chivas fue goleado por el América en el clásico nacional. Sin embargo, Antonio "Pollo" Briseño, defensa del Rebaño Sagrado, no se siente arrepentido por sus declaraciones previa al juego y ya piensa en una revancha contra las Águilas.

Antes del encuentro entre Chivas y América, que se llevó a cabo en el Estadio Akron en el marco de la Jornada 11 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, Briseño aseguró que el conjunto de Coapa no tiene identidad.

"Chivas tiene identidad, es mi punto de vista y no pasa nada. No me arrepiento de lo que dije y tendremos una revancha, el futbol es así y esperemos que sea pronto. Es un gran equipo y ganaron con justa razón. Estamos para aguantar los ma... que se vengan", comentó el zaguero de Chivas en videoconferencia de prensa.

En el clásico del pasado 14 de marzo entre Chivas y América, Briseño fue amonestado luego de una falta sobre Henry Martín, quien anotó dos de los tres goles con los que los dirigidos por Santiago Solari se impusieron 3-0. El otro tanto fue obra de Sebastián Córdova.

Pese a la dolorosa caída a manos de los azulcremas, el defensa de Chivas indicó que es momento de que él y sus compañeros obtengan resultados positivos en lo que resta de la fase regular del Guard1anes 2021 para dejar atrás ese mal sabor.

"Calificando a Liguilla y peleando el título se va a compensar. Estamos fuera de los clasificados al repechaje; hay que sumar y meternos partido a partido", subrayó Briseño, quien milita en Chivas desde 2019.

¿En qué lugar va Chivas en el Guard1anes 2021 de la Liga MX?

Chivas aplazó su partido de la Jornada 12 contra el Monterrey debido a que seis de sus jugadores fueron a la Selección Mexicana para disputar el Preolímpico rumbo a Tokio 2020.

Hasta el momento, Chivas ha sumado 12 unidades en el Guard1anes 2021, producto de dos victorias, seis empates y tres derrotas, con lo que se ubica en el puesto 16 de la clasificación, solamente arriba de Necaxa y FC Juárez.

EVG