Cuauhtémoc Blanco lo tiene claro y va por una de las sillas más complicadas del país; ¿DT del Tricolor o Presidente de México?

Ha pasado mes y medio de la decepcionante participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) todavía no define quién será el sucesor de Gerardo "Tata" Martino en la dirección técnica.

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, confesó que si bien le gustaría seguir ligado a la política, una de sus metas también es convertirse en director técnico para eventualmente estar al frente del Tricolor.

"Si se da, qué bueno (seguir en la política), y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso", aseveró Blanco Bravo ante los medios al finalizar un evento público en Cuernavaca.

En su época como jugador, Cuauhtémoc Blanco tuvo la oportunidad de asistir a tres Copas del Mundo con México. Su etapa como seleccionado nacional comenzó en 1995 y terminó en 2010, después de asistir al Mundial celebrado aquel año en Sudáfrica, aunque su partido de despedida y homenaje fue en mayo de 2014 en un amistoso contra Israel en el Estadio Azteca.

Sin embargo, el también exjugador del Veracruz reconoció que le gustaría ser candidato a la presidencia de México por Morena, situación que le quiere plantear a Andrés Manuel López Obrador.

"Espero tener otra reunión con él (AMLO) y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar con la idea”, subrayó.

Miguel Herrera se dice listo para volver a la Selección Mexicana

El nombre de Miguel "Piojo" Herrera siempre está presente en las filtraciones de la prensa como uno de los candidatos naturales a ocupar el cargo de entrenador de la Selección de México.

El extécnico del América se encuentra libre tras ser despedido de los Tigres, por lo que aseguró está listo para tomar el cargo del Tricolor y también reveló si ya ha tenido acercamientos con la FMF.

"No, nada me daría más gusto que poder decir algo de eso (acercamiento de la FMF). Estoy seguro que empezarán a buscar a quién dejan de buscar. Estarán pensando hasta enero o febrero, pero ya tengo planeado algo (un proyecto)", explicó en Telemundo.

