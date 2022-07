F1: Asesor de Red Bull revela lo que tiene que hacer Checo para ser campeón mundial

Sergio Checo Pérez está viviendo una gran temporada con Red Bull Racing, pues suma seis podios en lo que va del año y es segundo lugar del Campeonato de Pilotos, en donde pelea con su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, reveló lo que tiene que hacer el volante mexicano si quiere ser el campeón mundial: "No tenemos ninguna condición de piloto número uno o dos. Pero es algo simple, si quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max y ese es el tema. De nuestra parte no hay obstáculo. No tenemos nada decidido", apuntó para Sport & Talk.

Immense 🍿 This is Formula 1 at its best ⚔️ #F1pic.twitter.com/DevhvKLspy — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 4, 2022

En el Gran Premio de Gran Bretaña, Checo remontó desde el lugar 17 hasta el segundo peldaño, situación que Marko reconoció: "Después del reinicio, se dio cuenta de que todavía podía ganar y despertó con un espíritu de lucha increíble, era el más veloz", comenzó.

Y finalizó: "Perdió la vuelta rápida porque cuando vimos que Hamilton alcanzó el tercer lugar él ya no podía esperar a recargar batería, lo que da potencia adicional, y por eso Hamilton consiguió llevársela. Es un luchador increíble y esa definitivamente ha sido la mejor carrera que nos ha entregado en la parte final".

Checo Pérez se sincera tras el GP de Gran Bretaña de F1

Checo Pérez entregó una carrera memorable en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 (F1), pues el piloto mexicano remontó desde el lugar 17 hasta terminar segundo y tras las acciones en el Circuito de Silverstone dijo que fue "una carrera épica".

"Sí, fue una gran remontada. Nunca nos dimos por vencidos. Tuvimos oportunidad al final y tuvimos grandes batallas con Charles (Leclerc) y Lewis (Hamilton). Fuimos del último hacia adelante. Una carrera épica", aseguró el volante tapatío.

Contento de saber que Zhou y Alex están bien. También feliz de haber demostrado una vez más que no hay que rendirse. Una gran carrera después de irme al último lugar y pese a estar en un 80 % físicamente.

Qué gusto haber compartido con @Carlossainz55 su primer triunfo en F1 pic.twitter.com/Vtq8wiaMJr — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 4, 2022

Checo no se dio por vencido cuando un toque con Leclerc (Ferrai) lo obligó a ir a pits por daños en el alerón delantero. Luego de la parada en boxes el mexicano terminó relegado hasta al décimo séptima posición, aunque poco a poco fue escalando lugares.

"Carlos (Sinz Jr.) estaba por dentro, Max (Verstappen) fuera y ahí me dañaron el alerón, fui al último lugar y me recuperé", declaró.

Desde el fondo de la parrilla, el conductor de Red Bull alcanzó la cuarta posición y con la presencia del Safety Car en la vuelta 39, debido a que el monoplaza de Esteban Ocon no llegó a pits, Checo aprovechó para cambiar neumáticos.

¡Una réplica de colección!



Entregas este mes, mini helmet 2022 escala 1:2.



Pidan el suyo aquíhttps://t.co/gqOPItZh20 pic.twitter.com/KqiblVDBKN — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 4, 2022

Cuando la carrer a de relanzó, Pérez Mendoza, ya con llantas nuevas, atacó a Lewis Hamilton (Mercedes) y a Charles Leclerc (Ferrari), adelantando a ambos, entregado una batalla impresionante por los primeros lugares que terminó con el tapatío entre los tres mejores del GP Británico.

"Pensé que tenía la posición y Lewis apareció. Fui por él y después pudimos mantener atrás a todos", agregó Checo Pérez sobre su batalla con el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Con este resultado Sergio Pérez mantiene el segundo lugar dentro del Campeonato de Pilotos de F1, detrás de su compañero de equipo y actual monarca del Gran Circo, el neerlandés Max Verstappen; la diferencia es de 34 puntos.

