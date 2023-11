Lionel Scaloni pone en duda su continuidad con Argentina; confiesa delicada condición de salud

En una entrevista con el exfutbolista Christian Vieri en Bobo TV a través de su canal de Twitch, Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, compartió detalles sobre un problema de salud que enfrentó un mes después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar.

El originario de Pujato confesó que el estrés experimentado durante la Copa del Mundo tuvo repercusiones en su bienestar. "Después del Mundial... Guarda, después del Mundial. Creo que a finales de enero algo salió, no sé cómo lo dicen en Italia pero algo salió aquí en mi barriga", reveló el entrenador.

Durante la charla, Vieri y Cristian Brocchi intentaron descifrar la condición exacta del timonel, sugiriendo "un cálculo" y "herpes". Scaloni confirmó la última opción y explicó: "Sólo por lo que pasamos un mes atrás salió, después lo entendí. Cuando te baja la adrenalina, una vez que estás relajado, todo llega".

Lionel Scaloni luego de consagrarse campeón en Qatar 2022 como técnico de la Selección de Argentina Foto: Reuters

La charla también abordó la experiencia de dirigir la Selección Argentina y la diferencia en el enfoque en comparación con los clubes. Además admitió que asumió el cargo para dirigir sólo seis partidos iniciales y explicó lo que aprendió a lo largo del camino recorrido.

El técnico campeón del mundo con 'Los Gauchos', Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad en el cargo tras la histórica victoria 1-0 ante Brasil por las eliminatorias para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni viajará al sorteo de la Copa América

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, mantiene en duda su continuidad en el banquillo a pesar de haber renovado su contrato con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) hasta 2026 hace apenas unos meses.

La noticia surge poco antes de su viaje a Miami para presenciar el sorteo de la Copa América 2024, evento que definirá los grupos del torneo. Según fuentes de Infobae, el director técnico tiene previsto estar en el evento que contará con la participación de los 10 equipos de la Conmebol.

Lionel Scaloni. Campeón del Mundo. pic.twitter.com/jbjt8ptwIV — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 18, 2022

No obstante, la presencia del técnico argentino en el evento no garantizaría su permanencia al frente del equipo nacional, pues en este momento no hay ninguna confirmación por parte de los involucrados.

El mismo entrenador, en declaraciones recientes, ha sembrado la duda acerca de su futuro, abriendo la puerta a que podría retirarse del combinado albiceleste para darle paso a otros proyectos.

No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando Lionel Scaloni

