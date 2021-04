Mikel Arriola da pistas del regreso del público a estadios en la CDMX

Han pasado 13 meses desde que la pandemia de COVID-19 alteró los espectáculos deportivos en México. Sin embargo, varios de los estadios de la Liga MX ya han reabierto sus puertas, aunque no es el caso todavía de los que se ubican en la CDMX.

Ante ello, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dio pistas acerca de cuándo reabrirán sus puertas los Estadios Azteca y Olímpico Universitario para contar con aficionados en lo que resta del Torneo Guard1anes 2021.

"En los estadios de la CDMX aplica el semáforo y en estos momentos se mantiene el naranja. Yo veo que mientras esté así no se podrá abrir en la Ciudad", declaró Arriola en conferencia de prensa con motivo de sus primeros 100 días como presidente de la Liga MX.

El Estadio Olímpico Universitario contó por público en sus tribunas por última vez el 6 de marzo de 2020 en el empate 3-3 entre Pumas y América en la Fecha 9 del Clausura 2020, mientras que el Azteca vio aficionados en las gradas por última ocasión el 29 de febrero del año pasado en el 3-0 del Necaxa sobre las Águilas en la Jornada 8 de dicho certamen.

Por su parte, el Estadio Azul es sede de los juegos del Atlante como local en la Liga de Expansión desde el pasado Torneo Guard1anes 2020, los cuales también se han efectuado a puerta cerrada.

Publicación de Mikel Arriola Foto: Twitter de Mikel Arriola @MikelArriolaP

Arriola respalda al América tras lo ocurrido contra Olimpia

En torno a la molestia en el América tras la lesión de cuatro de sus jugadores en el partido contra el Olimpia en la Concachampions, Mikel Arriola señaló que apoyará a las Águilas en su intención de pedir un castigo para Yustin Arboleda, quien le provocó una fuerte lesión a Jesús "Chucho" López.

"Vimos que la jugada fue de atrás, no fue una jugada brava o deportiva. Apoyaré al América absolutamente en pedir una sanción ejemplar. Ya en lo constructivo, estar cerca de la Concacaf, en un plan no confrontacional, sino para ver cómo mejoramos el desarrollo deportivo y que estas cosas no ocurran", comentó el presidente de la Liga MX en alusión a dicha situación.

EVG