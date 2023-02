PSG: Mbappé vive ante Montpellier un juego de pesadilla que acaba en una terrible lesión (VIDEO)

El futbolista francés Kylian Mbappé tuvo un miércoles de pesadilla en la victoria del PSG por 3-1 como visitante sobre el Montpellier en la Jornada 21 de la Ligue 1, duelo que abandonó por lesión al minuto 21.

El líder de goleo en el pasado Mundial Qatar 2022 cayó y se sujetó la pierna derecha, justo por debajo de la rodilla. De acuerdo con información de medios internacionales, el galo sufrió una molestia en el bíceps femoral de su pierna izquierda, razón por la que abandonó la cancha para ser reemplazado por Hugo Ekitike.

Las cámaras de televisión captaron a Mbappé en el momento en que se frotó la parte posterior del muslo, mientras se marchaba a los vestidores del Stade de la Mosson.

Así fue como terminó un encuentro de pesadilla para el astro francés, quien poco antes, al minuto 10, falló dos cobros de penalti y el contrarremate en el segundo de ellos.

En el primer cobro, el guardameta Benjamin Lecomte adivinó la dirección del tiro de Donatello, pero el VAR lo repitió debido a que el portero del Montpellier se adelantó.

En su segundo intento, Mbappé estrelló el balón en el poste izquierdo después de que Lecomte alcanzó a tocar el balón. Lo peor vino después, cuando el esférico le cayó al francés con el arco desguarnecido, pero de manera increíble lo voló.

Lionel Messi, Fabián Ruiz y Warren Zaire-Emery anotaron los tantos con los que el PSG se impuso 3-1 para mantenerse en la cima de la Ligue 1 y llegar a 51 puntos.

Lionel Messi llega a la Kings League

Sergio "Kun" Agüero es presidente de uno de los equipo de la Kings League, la liga de futbol de Ibai Llanos y Gerard Piqué. Kuni Sports es el club del "Kuni", quien en redes sociales lanzó la invitación a Lionel Messi de unirse a su escuadra.

En la cuenta de Instagram de Kuni Sports hay una foto de los dos amigos con el uniforme del club y acompañaron la publicación con la frase: "Un último baile, juntos", haciendo referencia a un último partido juntos en la cancha. Cabe mencionar que Messi y el "Kun" jugaron muchos años juntos en la Selección Argentina.

Aunque no hay anuncio oficial, puede que por la amistad que hay entre los dos se pueda ver a Messi jugar en las canchas de la Kings League. No obstante, para que esto suceda el campeón del mundo en Qatar 2022 no deberá estar en competencias oficiales con el PSG, como lo hizo el "Chicharito".

EVG