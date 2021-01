TikTok: Jürgen Damm relata el día que pensó que lo iban a secuestrar (VIDEO)

Jürgen Damm militó con los Tigres de la UANL por más de tres años y uno de los momentos más tristes o difíciles que vivió fue cuando pensó que lo iban a secuestrar mientras regresaba a su pasa después de entrenar.

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, Jürgen Damm contó la historia en la que pensó que lo perseguía una camioneta y se sinceró diciendo que no le gustaba hablar del tema, pero que en su momento se hicieron muchos rumores.

"Les voy a contar la historia del Pollo Loco por única vez; la verdad es algo que no me gusta recordar. Salí de entrenador, iba con mi camioneta y le pedí a la agencia que la polarizara un poco más y como era nueva, pues solamente traía el permiso. De repente se me empareja una camioneta blanca y no era de la policía, de seguridad, de nada; entonces yo le metí todo lo que se podía, lo perdí y me metí a un Pollo Loco", contó en un primer video.

Jürgen Damm cuenta con más de 300 mil seguidores y 3 millones de me gustan en TikTok y es uno de los jugadores mexicanos que más utilizan esta red sociales y cuentan su día a día.

En el segundo clip, el atacante del Atlanta United contó que alguien le dijo que saliera, pero que en ese momento ya le había hablado a la seguridad que Tigres le había puesto, ya que cada jugador tiene gente que los cuida y que cuando salió del baño esposado llegaron ellos.

"Me dicen 'vamos para afuera, pero te tenemos que esposar por procedimiento'. Cuando iba saliendo mucha gente me identificó y pues todos comenzaron a sacar sus celulares y grabar sus videos. Me dijeron que se les hizo sospechosa la camioneta y quien me perseguía era el jefe de la policía; ofrecí disculpas y le dije que me había dado mucho miedo y, por lo mismo, me escape", añadió Jürgen Damm en su historia.

