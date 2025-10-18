La cantante colombiana Shakira anunció recientemente un lanzamiento especial para conmemorar dos piezas clave en su carrera. Se trata de los 30 años de su álbum Pies Descalzos (1995) y los 20 años de Fijación Oral, Vol. 1 (2005).

El proyecto musical donde podremos escuchar éxitos como “Antología” y “Las de la Intuición” en vivo, se llama Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) LIVE. Conoce cuándo sale este EP y dónde podrás escucharlo.

¿Cuándo sale el EP de Shakira Fijación Oral y Pies Descalzos de aniversario?

Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) LIVE de Shakira estará disponible exclusivamente en la plataforma Spotify a nivel mundial el miércoles 22 de octubre de 2025.

Este proyecto es parte de la serie Spotify Anniversary, en la cual la plataforma colabora con artistas reconocidos para celebrar discos emblemáticos de su trayectoria. En este caso, la conmemoración de Shakira es una combinación del álbum que impulsó su carrera al estrellato en América Latina con el trabajo que la llevó a ser una reconocida figura global del pop.

Puedes hacer el pre-save de Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) y Pies Descalzos (30th) LIVE dando clic AQUÍ.

¿Qué canciones están confirmadas para este EP de aniversario?

Este EP de aniversario de la cantante barranquillera Shakira reúne cinco nuevas versiones en vivo de clásicos seleccionados de ambos álbumes, grabadas especialmente para esta ocasión. Entre las canciones que la artista ha confirmado están:

“Pies descalzos, sueños blancos” (del álbum Pies Descalzos ).

“Antología” (del álbum Pies Descalzos ).

“La Pared” (del álbum Fijación Oral, Vol. 1 ).

“Día de enero” (del álbum Fijación Oral, Vol. 1 ).

“Hips Don’t Lie” reinterpretada con la participación especial de los artistas Ed Sheeran y Beéle.

¿Por qué eligieron Fijación Oral y Pies Descalzos de Shakira para este proyecto?

El proyecto de Spotify retoma sólo cinco canciones de dos álbumes por ser significativos en la carrera de Shakira, así lo declaró la plataforma.

El álbum Pies Descalzos se lanzó en octubre de 1995, y fue el gran salto de Shakira al reconocimiento internacional. Este mes cumple tres décadas de hacernos cantar con éxitos como “Estoy Aquí”, “Antología”, “Pies Descalzos, Sueños Blancos” y “¿Dónde Estás Corazón?“, entre otros.

Por su parte, Fijación Oral, Vol. 1, lanzado en 2005, marcó el regreso al español de la artista colombiana con una mezcla de pop‑rock y colaboraciones destacados. Este 2025 celebra 20 años de canciones como “La Pared”, “La Tortura” (con Alejandro Sanz), “Día de Enero” y “No”, entre otras.