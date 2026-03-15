La Arena Monterrey fue escenario del Ring Royale 2026, un evento en el que México tiene los ojos bien puestos por la intensidad de cada enfrentamiento. En esta primera edición, pudimos ver a creadores de contenido como Aldo de Nigris, Nicola Porcella, El Abelito y El Patillas (Bull Terrier) dejándolo todo en el cuadrilátero.

Sin embargo, más allá de la adrenalina en el ring, el público mexicano ha demostrado que el humor nunca falta.

Las redes sociales se han convertido en un segundo escenario donde los memes reinan, transformando cada golpe, gesto y sorpresa en material que circulará durante algún tiempo entre los usuarios o que terminarán como stickers de WhatsApp.

Aquí te mostramos los mejores memes de Ring Royale 2026.

Los mejores memes de Ring Royale 2026

Una de las peleas de Ring Royale 2026 que nos regaló más memes en redes sociales fue la de El Abelito vs. Bull Terrier. En primer lugar, la entrada del creador de contenido de Monterrey causó risas y sorpresa, pues apareció vestido del icónico Lord Farquaad, el galán de la princesa Fiona en la película Shrek, acompañado de una botarga de caballo blanco.

En que escena de Shrek lord farquaad boxea ? 💜#RingRoyale pic.twitter.com/v3P45wiG1t — Marialex (@iMarialex) March 16, 2026

El duelo entre creadores de contenido también impactó al público por la intensidad del momento, pues el exparticipante de La casa de los famosos perdió ante los puños de hierro del regio.

Abelito despues del primer golpe: pic.twitter.com/iIJfNrekmH — Vayne (@vaynetaunts) March 16, 2026

Hasta la Liga MX salió embarrada, pues usuarios le hicieron memes con las Chivas.

Otra pelea que brindó bastante material de memes fue la de Alfredo Adame y Carlos Trejo. El actor y el cazafantasmas se enfrentaron en el ring luego de 20 años de pelea pública.

Meme de la pelea de Adame vs. Carlos Trejo ı Foto: Especial

Una imagen que le dio la vuelta al mundo es la del inesperado beso que le dio Carlos Trejo a Alfredo Adame en Ring Royale 2026. Luego de que se declara al Golden Boy como ganador, los contrincantes se abrazaron brevemente y el público gritó: “Beso, beso”. De inmediato Trejo se acercó al actor y el momento ya se volvió un meme.

Meme Carlos Trejo y Adame ı Foto: Especial

También circulan en redes sociales algunos clips del combate de Adame y Trejo, donde se burlan del desempeño del autor de Cañitas.

Llega el turno de Wendy Guevara. Aunque la conductora no peleó esta noche, acompañó a su amigo Nicola Porcella, quien enfrentó a Aldo de Nigris. También estuvo presente Agustín Fernández.

La Perdida lució un vestido verde con líneas negras y gafas; de inmediato la gente bromeó con que Karol G estaba en Ring Royale 2026.

Comparan a Wendy Guevara con Karol G ı Foto: Captura de pantalla

Y debido a su vestimenta, algunos aseguraron que la creadora de contenido acompañó en realidad al luchador Mr. Iguana.

Afirman que Wendy parecía acompañante de Mr. Iguana ı Foto: Captura de pantalla

Wendy Guevara también fue material para las rimas de Azuky, quien enfrentó a Aczino en Ring Royale. La joven rapera dijo: “Yo soy como WendyGuevara, porque soy una morra con un chingo de huevos”.

Jajajaja se mamo la azuky

Como esta eso q se parece Wendy guevara por que si tiene unos huevotes!#ringroyale #azuki #freestyle #aczino pic.twitter.com/nJFDO5IQzc — ⚡𝓞𝓸𝔃𝓴𝓪𝓻𝓮𝓵𝓸 💦 (@sukr3) March 16, 2026

Usuarios de inmediato publicaron memes sobre la referencia hecha a la famosa originaria de Guanajuato.

El resultado de la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris fue favorable para el regio, y el público no tardó en interpretar el sentir de Wendy ante el desastre que fue en el ring su amigo.