Toy Story 5 logra el mayor estreno del año en taquilla y rompe récord de franquicia con $160 mdd

“Toy Story” todavía tiene un amigo entre los cinéfilos. La quinta entrega de la saga de Pixar debutó con 160 millones de dólares en taquillas del mercado de América del Norte, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, estableciendo con facilidad un récord para la franquicia y logrando el mayor estreno del año.

Estrenada 31 años después de que la “Toy Story” original llegó por primera vez a los cines, “Toy Story 5” superó ampliamente el mejor debut previo de la saga: 120 millones de dólares para “Toy Story 4” en 2019. A nivel internacional, fue igual de exitosa, con 152 millones de dólares en ventas durante el fin de semana de estreno, para un total mundial de 312 millones de dólares.

Es una de las franquicias más rentables de The Walt Disney Co. Antes del lanzamiento de “Toy Story 5”, las películas habían recaudado en conjunto más de 3 mil millones de dólares, además de generar miles de millones por merchandising.

Aunque la serie parecía haber llegado a una conclusión con “Toy Story 3” de 2010, la decisión de revivir la franquicia casi una década después —aunque polémica— ha sido extremadamente lucrativa. “Toy Story 4” superó los mil millones de dólares en ventas de entradas, y es casi seguro que “Toy Story 5” también lo hará.

Los protagonistas de Toy Story se enfrentan a Lilypad en esta entrega de la saga. ı Foto: Especial

Estos juguetes no son baratos

Mantener en marcha las películas de “Toy Story” se ha vuelto más caro. La quinta película costó 250 millones de dólares producirla, sin contar el marketing. Regresa un elenco de voces encabezado por Tom Hanks (como Woody), Tim Allen (como Buzz Lightyear) y Joan Cusack (como Jessie).

En esta secuela, los juguetes quedan relegados cuando Bonnie recibe una nueva tableta. La dirige Andrew Stanton, veterano de Pixar que estuvo al frente de “Buscando a Nemo” (2003) y “WALL-E” (2008). “Toy Story 5” también incluye una nueva canción de Taylor Swift, “I Knew It, I Knew You”.

Las reseñas han sido muy buenas y el público le dio a “Toy Story 5” una “A” en CinemaScore, lo que sugiere que seguirá atrayendo a los cinéfilos durante semanas.

Tras su debut en lo más alto, “Disclosure Day” de Steven Spielberg cayó al segundo lugar con 17 millones de dólares en su segundo fin de semana. No es la permanencia que Universal Pictures esperaba. Una caída del 61% respecto a su primer fin de semana sugiere que “Disclosure Day” quizá no encuentre el impulso que el thriller de ciencia ficción de Spielberg necesita para despegar este verano.

Aun así, la película, con un presupuesto de 115 millones de dólares y protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colman Domingo, ha recaudado 160,4 millones de dólares a nivel global en dos semanas. “Disclosure Day” tiene buenas posibilidades de seguir siendo la principal opción orientada a adultos en los cines en las próximas semanas.

La principal opción de terror siguió siendo “Obsession”, el fenómeno de micropresupuesto del cineasta Curry Barker, de 26 años. En su sexto fin de semana, casi igualó su estreno de 17 millones de dólares de mediados de mayo. El lanzamiento de Focus Features, que costó menos de 1 millón de dólares producir, sumó 14,2 millones de dólares para llevar su total nacional a 215,8 millones de dólares y su recaudación global a 333,3 millones de dólares.

Con “Toy Story 5” y “Obsession” impulsando las ventas, la taquilla de verano sube un 15% frente al verano de 2025, según Rentrak. De forma más impresionante, las ventas de entradas del verano son casi iguales a las del verano de 2019 en este mismo punto, sin contar la inflación. En lo que va del verano, la cifra está apenas un 1,9% por debajo de la de ese año.

Top 10 de películas

Estimado de venta en taquillas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

“Toy Story 5”, 160 millones de dólares. “Disclosure Day”, 17 millones de dólares. “Obsession”, 14,2 millones de dólares. “Backrooms”, 7,3 millones de dólares. “Scary Movie”, 6,7 millones de dólares. “Masters of the Universe”, 5,6 millones de dólares. “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, 3,9 millones de dólares. “Leviticus”, 2,7 millones de dólares. “The Death of Robin Hood”, 2,6 millones de dólares. “Michael”, 2,2 millones de dólares.

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