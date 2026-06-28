Desde esta mañana el nombre de Memo Garza ha acaparado titulares y se ha vuelto tendencia en redes sociales. El autobús en el que viajaba el equipo del exvocalista de la Adictiva fue atacado a balazos la madrugada de este domingo 28 de junio, en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Xonacatepec.

La unidad iba rumbo a Chiapas, luego de haberse presentado en la Feria de San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Medios locales reportaron que al menos 10 balas impactaron el parabrisas y el costado del conductor.

La noticia del ataque se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios se preguntan sobre el estado de salud actual de Memo Garza y su equipo. Del mismo modo, buscan saber si se trató de un ataque directo o sólo un incidente al azar. En La Razón de México te contamos qué pasó.

🚨🎤 Ataque armado a camión de Memo Garza.



⚠️ El camión del exvocalista de “La Adictiva” fue atacado a balazos esta madrugada, durante un intento de asalto en la autopista #Puebla - #Orizaba, a la altura del Puente de Xonacatepec. Dos personas de su equipo resultaron heridas.… pic.twitter.com/e3oGyxoqc0 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 28, 2026

¿Qué le pasó a Memo Garza?, ¿por qué fue baleado?

El cantante Memo Garza se encuentra en buen estado de salud. Según reportes locales, el exvocalista de La Adictiva no viajaba en el autobús que fue baleado, sin embargo, dos integrantes de su equipo, incluyendo a su segunda voz, Luis Alberto Mota, resultaron heridos.

Los músicos afectados por el ataque armado fueron trasladados al hospital y ya se encuentran en proceso de recuperación.

¿Por qué el autobús de Memo Garza fue atacado?

Hace unas horas, Memo Garza y su equipo compartieron un comunicado en el que aclaró lo sucedido la madrugada de este domingo 28 de junio. Según informaron, se trató de un intento de asalto al autobús en el que viajaban los músicos.

“La madrugada de este domingo, el camión del equipo fue objeto de un intento de asalto en la carretera Puebla–Tehuacán, a la altura del Puente Xonacatepec. Durante el incidente se registraron detonaciones de arma de fuego, dejando como resultado a dos integrantes de nuestro equipo lesionados", se señaló.

Agregaron que estarán comunicando cualquier actualización sobre el estado de salud de los músicos de Memo Garza y el desarrollo de la situación. Además, informaron que su presentación de esta noche en Chiapas será pospuesta hasta nuevo aviso.

Comunicado de Memo Garza sobre el ataque armado a su autobús ı Foto: Captura de pantalla

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