Memo Garza es uno de los cantantes más queridos por el público en el país y algunas ciudades de América Latina que disfrutan de la música regional mexicana. Es por ello que los fans se preguntan sobre la vida personal y romántica de intérprete de éxitos como “Mándame la Ubi”, “Tu trauma” y “Oficialmente”.

Conoce a la esposa del exvocalista de La Adictiva, con quien desde hace varios años ha formado una familia estable.

¿Quién es Memo Garza?

Memo Garza, originario de Cadereyta, Nuevo León, es un reconocido intérprete de regional mexicano. Alcanzó la fama como vocalista de La Adictiva, con éxitos como “En peligro de extinción”, que acumula millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify.

En 2023 el cantante inició su carrera como solista, lanzó varios temas propios y ha tenido presentaciones en todo México. A sus 37 años, es considerado una de las voces más destacadas del género.

Actualmente, Memo Garza tiene más de un millón de seguidores en Instagram, con quienes comparte videos y fotografías de sus conciertos.

Recientemente, el artista relanzó “La Sonrisa Obligatoria”, una colaboración con el cantautor mexicano Espinoza Paz. La canción se ha ganado el corazón de sus fans.

¿Quién es la esposa de Memo Garza?

La esposa del cantante Memo Garza es Elisa, una joven originaria de Jalisco, pero que ahora vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La pareja tiene una hija pequeña.

Según la información publicada en su biografía de Instagram, es licenciada en Psicología. Aunque al momento de realizar esta nota su cuenta (@elisacamuller) permanece privada, se puede leer que cuenta con 59 mil seguidores y 185 publicaciones.

Memo Garza y su esposa Elisa son una de las parejas más discretas del mundo de la música. Pese a la popularidad del cantante, su familia se mantiene alejada de los reflectores, pero presente apoyándolo.

En redes sociales han compartido con sus fans algunos momentos significativos para ellos, como el Día de San Valentín, Navidad y sus celebraciones de cumpleaños.

Memo Garza y su esposa Elisa ı Foto: IG memogarzaoficial

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